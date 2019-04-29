Дизайнеры выпустили проект беларуских «Мстителей», где суперзлодей – Солодуха

Источник материала: KYKY

Студия дизайна «Концепт», видимо, решила слегка привести в чувства фанатов «Мстителей» и создала беларускую команду супергероев. Об этом пишет marketing.by. Их прототипами стали старожилы отечественного шоу-бизнеса, в том числе и Солодуха.



Представители компании принялись отбирать наиболее узнаваемых артистов и шоуменов беларуской эстрады, но насчитали всего десять. А участвовать в проекте и вовсе согласились лишь пять. Вот они:



• Тео, или Юрий Ващук, стал Железным Человеком;

• Лариса Грибалева стала Наташей Романовой;

• Алексей Хлестов стал Соколиным Глазом;

• Саша Немо, или Александр Ефимчик, стал Человеком-муравьем;

• Александр Солодуха стал безусловным хедлайнером проекта – Таносом. Говорят, за бессмертие.



Для чего и зачем создавалась компания – неизвестно. Однако «Концепт» запостил супергероев в сториз, их просмотрели внушительное число раз: 1600. Просто взгляните на тех, кто сражался бы в Войне бесконечности, нависни угроза над Беларусью.









