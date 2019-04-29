ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дизайнеры выпустили проект беларуских «Мстителей», где суперзлодей – Солодуха

30.04.2019 15:38 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Студия дизайна «Концепт», видимо, решила слегка привести в чувства фанатов «Мстителей» и создала беларускую команду супергероев. Об этом пишет marketing.by. Их прототипами стали старожилы отечественного шоу-бизнеса, в том числе и Солодуха.

Представители компании принялись отбирать наиболее узнаваемых артистов и шоуменов беларуской эстрады, но насчитали всего десять. А участвовать в проекте и вовсе согласились лишь пять. Вот они: 

•    Тео, или Юрий Ващук, стал Железным Человеком;
•    Лариса Грибалева стала Наташей Романовой;
•    Алексей Хлестов стал Соколиным Глазом;
•    Саша Немо, или Александр Ефимчик, стал Человеком-муравьем;
•    Александр Солодуха стал безусловным хедлайнером проекта – Таносом. Говорят, за бессмертие. 

Для чего и зачем создавалась компания – неизвестно. Однако «Концепт» запостил супергероев в сториз, их просмотрели внушительное число раз: 1600. Просто взгляните на тех, кто сражался бы в Войне бесконечности, нависни угроза над Беларусью. 

Александр Солодуха. Источник: cnc.by

Алексей Хлестов / Лариса Грибалева. Источник: cnc.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студия дизайна «Концепт», видимо, решила слегка привести в чувства фанатов «Мстителей» и создала беларускую команду супергероев. Об этом пишет marketing.by. Их...
 
Новости дня
Новости разные
 
В TikTok начали постить видео о сыне президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика