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Обновленные банкноты номиналом 5 и 10 белорусских рублей будут введены в обращение с 20 мая 2019 года

30.04.2019 15:49 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Обновленные банкноты номиналом 5 и 10 белорусских рублей будут введены в обращение с 20 мая 2019 года
Фото: Myfin.by

Защитный комплекс обновленных банкнот номиналом 5 и 10 белорусских рублей усилен за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити.

В дизайн обновленных банкнот, по сравнению с находящимися в обращении банкнотами номиналом 5 и 10 белорусских рублей, внесены следующие изменения:

 
 
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Обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 5 и 10 белорусских рублей 2019 года выпуска будут введены в обращение с 20 мая 2019 года.
 
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