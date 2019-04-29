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Обновленные банкноты номиналом 5 и 10 белорусских рублей будут введены в обращение с 20 мая 2019 года
Источник материала: Myfin
Защитный комплекс обновленных банкнот номиналом 5 и 10 белорусских рублей усилен за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити.
В дизайн обновленных банкнот, по сравнению с находящимися в обращении банкнотами номиналом 5 и 10 белорусских рублей, внесены следующие изменения:
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Обновленные банкноты номиналом 5 и 10 белорусских рублей будут введены в обращение с 20 мая 2019 года
Обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 5 и 10 белорусских рублей 2019 года выпуска будут введены в обращение с 20 мая 2019 года.
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