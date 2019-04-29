|
Покупка квартиры: чего не знает большинство покупателей?
Источник материала: Myfin
На практике оказывается, что мало кто из покупателей знает, что продавцы большинства предлагаемых на продажу квартир на вторичном рынке не готовы с ними расстаться «просто за деньги». Им нужно еще подобрать себе квартиру взамен. И вот в этом основная загвоздка.
– Уже не первый год большинство сделок купли-продажи квартир в Минске проходит в виде «цепочек», когда для оплаты стоимости приобретаемой квартиры люди используют деньги от продажи имеющейся квартиры, – рассказывает заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Светлана Куделко. – То есть, чтобы продать вам квартиру, продавец должен себе найти подходящую замену.
В результате даже при наличии всей необходимой суммы на руках покупка выбранной квартиры может растянуться на неопределенный срок – все из-за того, что в «цепочке» все продавцы и покупатели взаимосвязаны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем отличается чистая продажа квартиры от других вариантов и почему для покупки жилья нужны не только деньги.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)