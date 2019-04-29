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Как в Мюнхене. BMW расширяет сеть в Беларуси и идет в области

30.04.2019 15:36 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Как в Мюнхене. BMW расширяет сеть в Беларуси и идет в области
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

«Пришла пора выходить за границы Минска и расширять сеть. Мы видим, как быстро растет интерес к баварским автомобилям среди белорусов, особенно к последним моделям. Причем все больше становится покупателей из областных и районных центров, которые было бы удобнее проходить обслуживание на месте. Сейчас мы как раз ищем в крупных городах надежных партнеров, которые смогут стать дилерами BMW. Тем самым мы повысим удобство владения BMW в любой части страны», – отметили представители импортера.

 
Теги: Минск
 
 
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Автомобили BMW вскоре начнут официально продавать и обслуживать в областных центрах Беларуси. Импортер BMW и MINI расширяет сеть в Беларуси и уже ищет надежных...
 
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