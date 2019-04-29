В Бресте ганцевичских ребят торжественно принимали в пионеры

26 апреля самые активные ребята лучших пионерских дружин учреждений образования Ганцевичского района поощрены поездкой в город Брест.
Ребята посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», «Музей войны» и музей «5 форт».
В торжественной обстановке с участием председателя Брестcкого областного Совета ОО «БРПО» Светланы Тимофеевны Мирчук им повязали пионерские галстуки. Ряды Белорусской Республиканской пионерской организации пополнились новыми творческими, инициативными ребятами, которые занимают активную жизненную позицию.
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