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В Бресте ганцевичских ребят торжественно принимали в пионеры

30.04.2019 16:12 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

26 апреля самые активные ребята лучших пионерских дружин учреждений образования Ганцевичского района поощрены поездкой в город Брест.
Ребята посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», «Музей войны» и музей «5 форт».

В Бресте ганцевичских ребят торжественно принимали в пионеры

В торжественной обстановке с участием председателя Брестcкого областного Совета ОО «БРПО» Светланы Тимофеевны Мирчук им повязали пионерские галстуки. Ряды Белорусской Республиканской пионерской организации пополнились новыми творческими, инициативными ребятами, которые занимают активную жизненную позицию.

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Теги: Брест
 
 
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26 апреля самые активные ребята лучших пионерских дружин учреждений образования Ганцевичского района поощрены поездкой в город Брест. Ребята посетили...
 
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