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Эхо трагедии

30.04.2019 15:54 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В этом году исполнилось 33 года, как прозвучала самая крупная катастрофа в истории мирного атома, которая принесла нашей белорусской многострадальной земле горе, слёзы, унесла много жизней, подорвала здоровье людей, заставила многих изменить место жительства… В Раздяловичской сельской библиотеке прошло мероприятие, посвященное трагедии.
Глубокими переживаниями, болью в сердце отозвалось прочтение книги лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Слёзы сами лились из глаз. За что нам такие испытания?..
Не меньшими эмоциями переполнилась душа, когда побывали в Раздяловичской сельской библиотеке. К 33 -й годовщине аварии на ЧАЭС здесь презентовали книжно-журнальную выставку «Звон жалобный над краем Чернобыля». Для учащихся младших классов Раздяловичской школы был проведён информационный час «Чёрная дата». Библиотекарь Анна Рабцевич познакомила с книгами С. Алексиевич «Чарнобыльская малітва», «Цынкавыя хлопчыкі».
Дети были тронуты иллюстрированной презентацией «Зона отчуждения», во время которой библиотекари в доступной форме с демонстрацией слайдов преподнесли материал о Чернобыле.

Надежда Матусевич,

аг. Раздяловичи.

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В этом году исполнилось 33 года, как прозвучала самая крупная катастрофа в истории мирного атома, которая принесла нашей белорусской многострадальной
 
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