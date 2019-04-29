Хозяйства области проверил Комитет госконтроля

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В области завершен сев ранних яровых культур

Проведенные по поручению Главы государства Комитетом госконтроля Брестской области контрольные мероприятия по вопросам контроля за ходом весеннего сева и наведением порядка на сельскохозяйственных объектах в хозяйствах Барановичского, Брестского, Дрогичинского, Ивацевичского, Лунинецкого, Малоритского, Пинского, Пружанского и Столинского районов показали, что не всеми руководителями хозяйств были приняты меры по недопущению сева яровых культур с нарушениями технологических регламентов, наведению должного порядка на территориях молочнотоварных ферм, мехдворов и прилегающих к ним территориям.

Были выявлены нарушения, связанные с некачественной заделкой семян в почву, севом без минеральных удобрений или с недостаточным их внесением, со скармливанием скота неклассными кормами. Например, без внесения калийных удобрений посеян яровой ячмень на площади 10 га (урочище «За Мишкой») и овес на площади 14 га (урочище «Вырейки») в ОАО «Мокраны» Малоритского района.

В ОАО «Линовское» Пружанского района некачественно проводился сев однолетней смеси (тритикале+овес) на ур. «За д. Кутневичи» площадью 25 га (из-за неисправности семяпровода, семена рассыпались по поверхности почвы).

Установлены недостатки на территориях машинных дворов и прилегающих к ним территориях, по постановке техники на хранение, по обеспечению упорядоченного хранения металлолома и шин. Например, в ОАО «Э/б «Белоусовщина» этого же района не были поставлены на хранение в соответствии с требованиями прицепы ПСТ-9 и жатки с тележками, не приняты меры по обеспечению упорядоченного хранения металлолома и шин. Не обеспечен должный порядок на прилегающей к ремонтной мастерской территории. Не содержится в чистоте территория мехдвора аг. Вулька-1 ГП «Хвоецкое» Лунинецкого района, в складе не упорядочено хранение запчастей, материалов, отработанных масел.

Актуальными остаются вопросы наведения порядка на фермах и прилегающих к ним территориях. Так, на момент мониторинга были занавожены животноводческие помещения для содержания молодняка на ферме «Марковичи» ОАО «Хомское» Дрогичинского района, ферма ограждена частично, отсутствует дезбарьер.

На МТФ «Утес» ОАО «Утес» Барановичского района установлено растекание стоков молочного блока за пределы их временного накопления, большое скопление навоза на площадке возле помещения для содержания сухостойных коров, территория фермы ограждена частично.

К настоящему времени большинство нарушений устранено, не приняты решения по ограждению ряда ферм и устройству дезбарьеров.

Контрольно-аналитические мероприятия продолжаются.

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