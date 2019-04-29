Информация, которая будет интересна охотникам

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

30 апреля закончился сезон охоты на самцов (селезней) кряквы.

10 мая заканчивается охота на глухаря и тетерева. Самцов этих птиц можно было добывать на токах ружейным способом с подхода, из засады.

В связи с окончанием весенней охоты, многим охотникам не придется скучать в ожидании охот.

В охотничьих угодьях учреждения «Ганцевичская РОС» РГОО «БООР» с 15 мая 2019 года по 30 сентября 2019 года во все дни недели в течение суток разрешена охота на косулю: взрослые самцы, селекционные животные любого пола и возраста.

Разрешенный способ охоты – ружейный из засады, с подхода. Разрешенные орудия охоты — нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты.

В соответствии с Временным положением об особом режиме изъятия, захоронения и (или) уничтожения ресурсов дикого кабана на территории Республики Беларусь, продолжается изъятие дикого кабана с последующей его утилизацией. Напоминаем, что за каждого добытого дикого кабана охотнику предоставляется компенсационная выплата в размере 2-х базовых величин.

Продолжается охота на волка, лисицу, енотовидную собаку в соответствии с Правилами. В текущем году в угодьях учреждения добыто 5 волков, 37 лисиц и 3 енотовидные собаки.

Директор Ганцевичской РОС Э.А. Шуляк

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