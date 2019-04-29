Экс-министр иностранных дел Беларуси: заявления Бабича и реакция на них белорусского МИД непрофессиональны

«Это была грубейшая его (Бабича. — Прим.) ошибка — делать подробные расчеты, что дала Россия, не сказав, что могла дать и что дала Беларусь России», — считает эксперт.





«Я должен также сказать, что реакция белорусского МИДа была абсолютно непрофессиональной. Она не учитывала той тонкости, если хотите, нежности в российско-белорусских отношениях, которой может навредить любое слово», — отметил Антонович.





Экс-министр считает, что в продолжении полемики между внешнеполитическими ведомствами двух стран «есть большая угроза, что это нанесет колоссальный удар поддержке российско-белорусского союза в широких кругах российской и белорусской общественности».



