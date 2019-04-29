|
Экс-министр иностранных дел Беларуси: заявления Бабича и реакция на них белорусского МИД непрофессиональны
Источник материала: Партизан
Посол России в Беларуси, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений Михаил Бабич, резко комментируя высказывания Александра Лукашенко, не владеет дипломатической этикой. Такое мнение высказал министр иностранных дел Беларуси в 1997—1998 годах Иван Антонович 30 апреля в Москве на экспертном семинаре «Россия и Беларусь: в поисках эффективной формулы союзничества в период геополитической турбулентности». Видеотрансляцию семинара ведет его организатор — Российский совет по международным делам.
«Это была грубейшая его (Бабича. — Прим.) ошибка — делать подробные расчеты, что дала Россия, не сказав, что могла дать и что дала Беларусь России», — считает эксперт.
«Я должен также сказать, что реакция белорусского МИДа была абсолютно непрофессиональной. Она не учитывала той тонкости, если хотите, нежности в российско-белорусских отношениях, которой может навредить любое слово», — отметил Антонович.
Экс-министр считает, что в продолжении полемики между внешнеполитическими ведомствами двух стран «есть большая угроза, что это нанесет колоссальный удар поддержке российско-белорусского союза в широких кругах российской и белорусской общественности».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-министр иностранных дел Беларуси: заявления Бабича и реакция на них белорусского МИД непрофессиональны
Посол России в Беларуси, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений Михаил Бабич, резко комментируя высказывания Александра...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)