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Обращение к Лукашенко не помогло: гендиректора "Витебскмясомолпрома" не отпустят

30.04.2019 15:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доказательств и оснований для задержания троих должностных лиц ОАО "Витебскмясомолпром" достаточно, заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк сегодня на встрече с коллективом предприятия.

Коллектив в апреле обратился к Лукашенко с просьбой изменить бывшему гендиректору меру пресечения (с января он находится под стражей). 

Генпрокурор рассказал сотрудникам о том, за что были задержаны фигуранты уголовного дела, и отметил, что расследование планируют завершить в июне. 

"В настоящее время проводятся экспертизы, устанавливается ущерб, нанесенный предприятию. Изученное уголовное дело дает основания для заключения виновных под стражу, доказательств для этого достаточно", - сказал Александр Конюк.

Он добавил, что такие коллективные обращения граждан очень тщательно разбираются разными госорганами.

Противоправная схема, созданная руководством открытого акционерного общества, была вскрыта правоохранителями. 


Утверждается, что действия должностных лиц предприятия позволяли не только получать заработную плату и поощрительные бонусы, но и взятки от представителей коммерческих организаций-партнеров. 

Схема заключалась в привлечении к сотрудничеству субъектов хозяйствования частной формы собственности для создания цепочки необоснованного посредничества при закупке товаров для перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий области. 

В дальнейшем товары поставлялись по завышенной стоимости, что отражалось на себестоимости продукции и конечной отпускной цене. Сумма вменяемых взяток - более Br150 тыс.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 430 УК (получение взятки).

 
 
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Доказательств и оснований для задержания троих должностных лиц ОАО "Витебскмясомолпром" достаточно, заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк сегодня...
 
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