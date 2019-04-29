Олег Трусов: На нас с Голубевым пытаются вылить ушат помоев - за этим стоит российская ФСБ

- Сейчас готовим учебно-методические комплексы, пишем программы, - говорит исполняющий обязанности ректора. – Чтобы подать документы на получение лицензии, нужно целую папку разных документов подготовить! Это непростая работа. Часто люди обещают, но не выполняют свои обещания.





Мы за эту работу денег не платим. Поэтому придет человек, поработает, а потом исчезает, даже на телефоны не отвечает. И такое бывает! Тем не менее, процесс идет.





В мае завершается обучение первого набора наших подготовительных курсов. У нас отучилось больше 70 человек! Самым лучшим выдадим сертификаты о том, что они являлись слушателями наших курсов.





Химию, математику – мы все преподавали только на белорусском! У нас даже польский язык через белорусский учат. И английский тоже. Мы не используем русский язык вообще.





Польский, кстати, мы не собирались преподавать – его сами люди предложили изучать, и группа собралась. Но самыми популярными у нас были курсы, где преподает профессор Голубев.





Кстати, некоторые мои противники говорят, что до сих пор нет ни одного учебника, где писали бы про Зенона Позьняка. Так вот профессор Голубев издал учебник, где есть даже портрет Позьняка!





А сегодня на меня и профессора Голубева пытаются вылить ушат помоев, обвиняя, что мы пошли на поклон к Лукашенко. Но я прекрасно понимаю, что за всеми этими людьми стоит российская ФСБ…





- Олег Анатольевич, а сколько времени займет получение лицензии?





- Сначала мы должны представить документы на методический совет, а их несколько. Один – в Университете культуры, еще четыре – в БГУ. На протяжении двух месяцев они должны вынести свой вердикт – давать нам эту лицензию или нет.





Если эти советы примут положительное решение, то мы все эти документы уже подаем в Министерство образования и снова ждем ответ. Одним словом, процесс не быстрый.





На днях как раз обсуждали, кто какие учебные программы будет писать. Я решил, что напишу программу по археологии, а профессор Голубев разработает первую в Беларуси программу по основам белорусской государственности.





С января во всех вузах как раз хотят заменить историю Беларуси на историю белорусской государственности. И у Валентина Голубева будет первая в истории Беларуси программа для нового предмета!





- А когда планируете открыть новый набор?





- В сентябре. Летом будем отдыхать. Но уже сейчас люди записываются на наши курсы!









- Какую-то прибыль ваши курсы приносят?





- Они дают нам право существовать. И платить маленькие зарплаты персоналу, преподавателям. Например, у меня зарплата – 90 рублей. Бухгалтер примерно столько же получает. У преподавателей – почасовая оплата.





Мы поставили смешные ставки, потому что не можем совсем бесплатно работать. Но при этом целый год платим аренду, налоги…





Мы с нуля создаем настоящий белорусский университет. Дадут нам лицензию или нет – неизвестно. Может, завтра Лукашенко уйдет в отставку, а у нас уже есть фактически готовый университет!





И где гарантия, что новый глава государства Беларуси не предоставит нам право стать государственным? Тем более, что у нас будет современный европейский университет, который создается в традициях Болонского процесса.





Мы за эти полгода объехали практически всю Беларусь. И везде люди поддерживают идею создания университета – от пенсионеров до школьников!