Шок! Подростки убили собутыльника и закопали тело во дворе его дома

Днем 22 апреля 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение от жителей Полоцка о том, что во дворе частного дома по месту жительства обнаружено захоронение.













Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что под слоем земли находится тело 26-летнего местного жителя с признаками криминальной смерти.





По данному факту Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Как выяснилось в ходе следствия, компания из четырех парней распивала спиртные напитки и отдыхала у потерпевшего дома. В ходе возникшей ссоры гости причинили мужчине телесные повреждения. Затем, с целью сокрытия преступления, они закопали его тело во дворе.





В совершении преступления подозреваются три человека. Двое из них задержаны сотрудниками милиции по горячим следам в Полоцке, третий, успевший скрыться на территории Российской Федерации, задержан в городе Истра Московской области.









17-летний и 16-летний подозреваемые допрошены, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 20-летнего подозреваемого, находящегося на территории Российской Федерации, решается вопрос об экстрадиции.





Расследование уголовного дела продолжается.