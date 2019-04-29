ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шок! Подростки убили собутыльника и закопали тело во дворе его дома

30.04.2019 15:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Следственный комитет устанавливает обстоятельства жестокого убийства мужчины в Полоцке.

Днем 22 апреля 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение от жителей Полоцка о том, что во дворе частного дома по месту жительства обнаружено захоронение. 



Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что под слоем земли находится тело 26-летнего местного жителя с признаками криминальной смерти.

По данному факту Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Как выяснилось в ходе следствия, компания из четырех парней распивала спиртные напитки и отдыхала у потерпевшего дома. В ходе возникшей ссоры гости причинили мужчине телесные повреждения. Затем, с целью сокрытия преступления, они закопали его тело во дворе. 

В совершении преступления подозреваются три человека. Двое из них задержаны сотрудниками милиции по горячим следам в Полоцке, третий, успевший скрыться на территории Российской Федерации, задержан в городе Истра Московской области.


17-летний и 16-летний подозреваемые допрошены, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 20-летнего подозреваемого, находящегося на территории Российской Федерации, решается вопрос об экстрадиции.

Расследование уголовного дела продолжается.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет устанавливает обстоятельства жестокого убийства мужчины в Полоцке.
 
Новости дня
Новости разные
 
XXIII Международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика