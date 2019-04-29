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СК уклонился. Жалобу Николая Дедка рассмотрит суд
Источник материала: Партизан
4 мая в 14.00 в суде Партизанского района г. Минска пройдет рассмотрение дела по жалобе анархиста Николая Дедка на ответ заместителя председателя Следственного комитета по рассмотрению вопроса о превышении служебных полномочий сотрудниками ОВД при вооруженном налете на активистов под Крупками.
В течение девяти месяцев Николай Дедок многократно обращался в подразделения Следственного комитета и Прокуратуры с заявлениями и жалобами, в которых ставил вопрос о
Однако
Так, направленная жалоба Николаем Дедком в Генпрокуратуру была перенаправлена в Следственный комитет, а оттуда ему пришел ответ, из которого следовало, что жалоба была рассмотрена в порядке закона «Об обращениях граждан и юридических лиц».
Активист обжаловал такой ответ председателю СК с просьбой рассмотреть его заявление как заявление о совершении в отношении его преступления должностными лицами ОВД и принять соответствующее решение в рамках УПК. Однако, в ответ заместитель председателя СК Сергей Аземша указал, что ранее активисту был дан обоснованный ответ об отсутствии оснований для проведения проверки и принятия решений в порядке УПК.
Николай Дедок считает ответ СК незаконным и отмечает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 174 УПК, по поступившему заявлению или сообщению о преступлении либо при непосредственном обнаружении признаков преступления орган дознания, начальник следственного подразделения, следователь или прокурор принимают одно из следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче заявления, сообщения по подследственности, компетенции;
- о прекращении проверки и разъяснении заявителю права возбудить в суде уголовное дело частного обвинения.
«Следовательно, результатом рассмотрения моей жалобы в Следственном комитете должно было стать либо постановление о возбуждении уголовного дела, либо постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое я мог бы обжаловать и добиваться эффективного расследования обстоятельств, связанных с нарушением моих прав, и наказания виновных.
Поскольку данные требования закона Следственным комитетом не соблюдены, считаю, что моя жалоба не рассмотрена по существу», - пишет в своей жалобе Николай Дедок.
Он просит суд признать его жалобу обоснованной, а ответ заместителя Председателя СК С. Аземши незаконным, а также обязать Следственный комитет рассмотреть его жалобу в порядке, предусмотренном УПК.
Напомним, 30 июня в лесу в нескольких километрах от п. Крупки около 20 анархистов решили организовать неформальную встречу. В ней принимал участие журналист и бывший политзаключенный Николай Дедок.
По его словам, около половины четвертого дня люди в камуфляже и в масках без всяких оснований, параллельно стреляя из автоматов, брутально задержали его и его товарищей. Анархистов толкали, ставили на колени и просили на камеру называть свои данные.
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4 мая в 14.00 в суде Партизанского района г. Минска пройдет рассмотрение дела по жалобе анархиста Николая Дедка на ответ заместителя председателя Следственного...
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