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Медведев сообщил о планах РФ уйти от секторальных ограничений в отношении продуктов из Беларуси

30.04.2019 14:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия намерена уйти от секторальных ограничений, связанных с поставками тех или иных продовольственных товаров из Беларуси, намерена проводить проверки конкретных предприятий, поставляющих продукцию в РФ.

"Мы будем стремиться уходить от секторальных санкций и секторальных блокировок, от решений, связанных с отраслью в целом, в том числе, например, с молочной отраслью", - сказал глава правительства, отвечая на вопросы журналистов в Ереване.

Вместе с тем, Д.Медведев добавил: "Мы договорились, что все вопросы, которые у нас есть по молоку и по всем предприятиям, которые сейчас еще не могут продавать свою (молочную) продукцию на российском рынке, мы введем временные ограничения и по каждому предприятию будем разбираться".

"То есть от секторальных решений мы уходим, но они замещаются решениями на уровне компаний. По каждой такой компании мы проведем тщательный анализ. Я такие поручения дал и главе Минсельхоза, и руководителю Россельхознадзора", - сообщил премьер РФ.

В 2018 году Россия закрыла свой рынок для ряда категорий белорусской молочной продукции. Российская сторона объяснила это тем, что белорусская ветеринарная служба сертифицирует продукцию заводов, оборудование которых не соответствует требованиям качества, установленным в ЕАЭС.

В свою очередь Евразийская экономическая комиссия вынесла решение, требующее от России не закрывать рынок для белорусских молочных товаров, объясняя это требованиями, определенными в союзных документах. В этих документах нет механизма отказа от взаимного признания ветеринарных сертификатов. То есть Евразийская комиссия сочла действия России безосновательными.

 
 
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Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия намерена уйти от секторальных ограничений, связанных с поставками тех или иных продовольственных товаров из...
 
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