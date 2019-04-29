600 метров ехали час. Гродненский микрорайон застрял в пробках - и это может быть надолго

Источник материала: Tut.by

Участок проспекта Янки Купалы в Гродно перекрыли, там уже начались ремонтные работы. А весь поток транспорта направился по улицам Южная и Кабяка на Индурское шоссе. И в часы пик город встал. Автовладельцы микрорайона Вишневец говорят, что на дорогу в шестьсот метров утром потратили почти час, сообщает autogrodno.by.



Фото: autogrodno.by

Первые заторы стали случаться на нерегулируемых перекрестках: люди не могли выехать из дворов на главную дорогу.

— Из дворов по улице Южной до Индурского шоссе выезжал почти час. Никто не хотел выпускать на главную автомобили с дворовых территорий, — рассказал один из местных водителей.

В результате в заторе остановились улицы Южная и Кабяка. На Индурском шоссе автомобили тоже двигались медленно. Проблема вскрылась на перекрестке с круговым движением, где с Индурского шоссе повернуть направо на проспект Клецкова можно только по одной полосе.



Фото: autogrodno.by

— Когда я понял, что сильно опоздаю, если поеду через Индурское шоссе на проспект Клецкова, то выбрал дорогу в объезд по трассе М6. Пришлось проехать лишние 20 км, зато от Индурского шоссе до здания ГАИ доехал за 21 минуту, — рассказал еще один из водителей.

На кольце работают сотрудники ГАИ. Они придерживают поток автомобилей со стороны улицы Славинского и позволяют большему количеству автомобилей с Индурского шоссе повернуть направо.



Фото: autogrodno.by

Напомним, часть проспекта Янки Купалы закрыли на три месяца . Строительные работы начались 25 апреля. Они полностью должны завершиться в сентябре. К этому же времени планируется открытие первой очереди ТРК «Тринити».

Развязка предусматривает прокладку новой троллейбусной линии и других коммуникаций. По итогам тендерных торгов ремонтные работы будет выполнять ОАО «Дорожно-строительный трест № 6» Гродно.









Для оперативной работы создан штаб, который возглавляет заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко.

Во время ремонтных работ перекрыли часть проспекта Янки Купалы от Южной улицы до улицы Кабяка, а также правую полосу (въезд в Гродно) от улицы Кабяка до путепровода на пересечении проспектов Янки Купалы и Клецкова.