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Подари частицу своего тепла и заботы маленьким детским сердцам!

30.04.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Именно такой посыл масштабного благотворительного проекта #HEART_TO_HEART, который стартует 6 мая 2019 года с одноименного интернет-челленджа и завершается благотворительной акцией в рамках женского фестиваля «Lady fest. Живи сегодня!».
Фестиваль «Lady fest» пройдет в Беларуси в третий раз 25-26 мая 2019 года и активно поддерживает социально значимые и благотворительные инициативы.
Команда неравнодушных людей совместно с республиканским общественным объединением «Белорусский детский фонд» ставит перед собой очень непростую задачу, но верит, что, объединив усилия, сможет помочь многим детям нашей страны.

Подари частицу своего тепла и заботы маленьким детским сердцам!

Врожденные пороки сердца занимают первое место по смертности новорожденных и детей первого года жизни.
Ежегодно в РНПЦ детской хирургии выполняется более 1000 операций на сердце различной сложности, около половины из них – через кровеносные сосуды, остальные делаются на «открытом сердце».
Дети рождаются, чтобы жить. Жить и быть счастливыми.
Врачи спасают жизни. Это их миссия.
И если ребенок со сложнейшим пороком сердца живет благодаря усилиям врачей, значит, у него на этой земле тоже есть важная миссия.
Потому что возможно его миссия – научить любви и добру тех, кто рядом.

Проведение кардиохирургических операций по устранению врожденных пороков сердца – это чрезвычайно сложно, так как существенное количество маленьких пациентов имеет достаточно редкие, а подчас даже уникальные в анатомическом плане варианты патологии.
Цель проекта #HEART_TO_HEART – сбор денежных средств на покупку программно-аппаратного комплекса 3D-печати для отдела детской кардиохирургии государственного учреждения «РНПЦ детской хирургии» с целью внедрения в процесс хирургического лечения сложных врожденных пороков сердца маленьких белорусов. Данный комплекс необходим для детального планирования операции с учетом индивидуальных особенностей анатомического строения сердца и сосудов малыша до начала оперативного лечения, что позволит значительно снизить риски осложнений и повысить выживаемость детей, улучшить их качество жизни.
Поддержать благотворительный проект очень просто – достаточно перечислить любую денежную помощь на расчетный счет республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд» с пометкой «От сердца к сердцу».

Каждая жизнь – бесценна, даже та, что размером с ладошку.

Мы с вами делаем БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЧЕЛОВЕЧКОВ.

С уважением, координатор проекта от Lady fest – Ольга Шибко
+375 44 731 24 51, +375 25 759 79 63 (Viber, Telegram)
https://www.facebook.com/olga.shibko
Наш сайт: https://ladyfest.by/


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Именно такой посыл масштабного благотворительного проекта #HEART_TO_HEART, который стартует 6 мая 2019 года с одноименного интернет-челленджа и завершается...
 
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