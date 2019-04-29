Подари частицу своего тепла и заботы маленьким детским сердцам!

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Именно такой посыл масштабного благотворительного проекта #HEART_TO_HEART, который стартует 6 мая 2019 года с одноименного интернет-челленджа и завершается благотворительной акцией в рамках женского фестиваля «Lady fest. Живи сегодня!».

Фестиваль «Lady fest» пройдет в Беларуси в третий раз 25-26 мая 2019 года и активно поддерживает социально значимые и благотворительные инициативы.

Команда неравнодушных людей совместно с республиканским общественным объединением «Белорусский детский фонд» ставит перед собой очень непростую задачу, но верит, что, объединив усилия, сможет помочь многим детям нашей страны.





Врожденные пороки сердца занимают первое место по смертности новорожденных и детей первого года жизни.

Ежегодно в РНПЦ детской хирургии выполняется более 1000 операций на сердце различной сложности, около половины из них – через кровеносные сосуды, остальные делаются на «открытом сердце».

Дети рождаются, чтобы жить. Жить и быть счастливыми.

Врачи спасают жизни. Это их миссия.

И если ребенок со сложнейшим пороком сердца живет благодаря усилиям врачей, значит, у него на этой земле тоже есть важная миссия.

Потому что возможно его миссия – научить любви и добру тех, кто рядом.

Проведение кардиохирургических операций по устранению врожденных пороков сердца – это чрезвычайно сложно, так как существенное количество маленьких пациентов имеет достаточно редкие, а подчас даже уникальные в анатомическом плане варианты патологии.

Цель проекта #HEART_TO_HEART – сбор денежных средств на покупку программно-аппаратного комплекса 3D-печати для отдела детской кардиохирургии государственного учреждения «РНПЦ детской хирургии» с целью внедрения в процесс хирургического лечения сложных врожденных пороков сердца маленьких белорусов. Данный комплекс необходим для детального планирования операции с учетом индивидуальных особенностей анатомического строения сердца и сосудов малыша до начала оперативного лечения, что позволит значительно снизить риски осложнений и повысить выживаемость детей, улучшить их качество жизни.

Поддержать благотворительный проект очень просто – достаточно перечислить любую денежную помощь на расчетный счет республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд» с пометкой «От сердца к сердцу».

Каждая жизнь – бесценна, даже та, что размером с ладошку.

Мы с вами делаем БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЧЕЛОВЕЧКОВ.

С уважением, координатор проекта от Lady fest – Ольга Шибко

+375 44 731 24 51, +375 25 759 79 63 (Viber, Telegram)

https://www.facebook.com/olga.shibko

Наш сайт: https://ladyfest.by/