Что изменится в Беларуси с 1 мая

Источник материала: Новости Дзержинска

Последний весенний месяц принесет с собой не только длинные праздники, но и очередные нововведения. Людей старшего возраста ждут сразу две приятные новости: пенсии по возрасту вырастут, а проезд в электричках станет на 50% дешевле.

Вырастут пенсии по возрасту

Александр Лукашенко подписал Указ «О повышении пенсий», информирует пресс-служба Президента Беларуси. Трудовые пенсии будут перерассчитаны в связи с ростом средней зарплаты работников по стране. Фактический доход пенсионеров скорректируют исходя из средней зарплаты, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6,5%. Финансирование расходов по реализации указа будет осуществляться за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси.

Бюджет прожиточного минимума и пособия при рождении детей станут выше

С 1 мая бюджет прожиточного минимума вырастет на 7,12 рубля и будет составлять 224,02. Вслед за БПМ увеличатся некоторые пособия. К примеру, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2240,2 рубля, второго и последующих — 3136,28 рубля, а единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности — 224,02 рубля.

Билеты на электрички для пенсионеров подешевеют в два раза

Приятный сюрприз приготовила для пенсионеров и БЖД: с 1 мая им будет предоставлена скидка в 50% на проезд в электричках и дизель-поездах региональных линий экономкласса. Пользоваться такой услугой пожилые люди смогут до конца сентября. Чтобы приобрести билет со скидкой, предъявите оригинал пенсионного удостоверения и возьмите его с собой в поездку. Но не забывайте: льготы не действуют при проезде в поездах городских линий и региональных линий бизнес-класса (с нумерованными местами).

Тарифная ставка первого разряда станет выше

Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 1 апреля № 214, сообщает пресс-служба правительства. Начиная с 1 мая тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных и приравненных к ним организаций составит 36 рублей 40 копеек.

В Национальном аэропорту изменится порядок досмотра ручной клади

Новшество заключается в следующем: начиная с 1 мая при прохождении досмотра вся ручная кладь будет помещаться в специально разработанные лотки и, как и прежде, отправляться на проверку в интраскоп. Пассажиры с ручной кладью, превышающей допустимые размеры, будут возвращены на стойку регистрации для сдачи багажа.

Согласно требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта, максимально допустимые размеры ручной клади составляют 56/45/25 см. При этом у каждой авиакомпании установлены свои размеры, что стоит учитывать пассажирам. К примеру, у «Белавиа» они несколько меньше — 55/40/20 см. Для особых категорий ручной клади (таких как балетные пачки и музыкальные инструменты) порядок досмотра останется прежним.

2 мая начнется регистрация на централизованное тестирование

Подать документы на участие в ЦТ, которое в этом году будет проходить с 11 июня по 1 июля, абитуриенты смогут до 1 июня. Зарегистрироваться на тестирование в резервные дни можно будет с 30 июня по 2 июля (проходить оно будет 6, 8 и 10 июля в Белорусском государственном университете). Стоимость участия в ЦТ не изменилась и составляет 0,1 базовой величины – 2 рубля 55 копеек. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения тестирования с 10 июля, а те, кто сдавал тесты в резервные дни, — с 13 июля в БГУ.

3 мая подорожает интернет и телефонная связь

Стоимость доступа в Интернет и пакетов услуг электросвязи увеличится на 4%. В среднем на 5% вырастет и стоимость телеграфной связи, международных телефонных соединений, телевидения, звонков на сотовую связь, справочно-информационных и других дополнительных услуг. C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь. При этом в «Белтелекоме» отмечают, что повышение не коснется тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи, доступа в линейно-кабельные сооружения, а также в интернет с гарантированной полосой пропускания.

Вырастут цены на сигареты

Со следующего месяца Гродненская табачная фабрика «Неман» повышает цены до 2,35 рубля на Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure, до 2,2 рубля — на Pall Mall Nano Fresh и Pall Mall Nano Fusion. Поднимут цены также предприятие «Беларусьторг» и импортер сигарет «ЭНЕРГО-ОИЛ». А вот компания «Табак-инвест» повышать цены с 1 мая не будет.

Ожидается, что с мая в продаже появятся и новые марки сигарет.

Белинвестбанк введет лимиты на снятие наличных без комиссии

С 13 мая максимальная сумма для снятия наличных без комиссии в банкоматах банка и партнеров по одной карточке в месяц будет составлять 5 000 белорусских рублей, 150 000 российских, 2 500 долларов или евро в зависимости от того, в какой валюте открыта карта. Сняли больше — будьте готовы потратиться, ведь комиссия составит 0,5% от суммы (минимум 2 белорусских рубля, 3 доллара или евро, 200 российских рублей).

