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В Германии автомобиль въехал в ТЦ и повис над эскалатором
Источник материала: СТВ
Новости Германии. Автомобиль въехал в один из торговых центров в немецком Гамбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Машина разбила стеклянную стену и остановилась, застряв передними колесами в ленте эскалатора.
Прибывшие к месту происшествия сотрудники экстренных служб эвакуировали посетителей. Медики оказывают помощь пострадавшим: их трое – две женщины и водитель.
Выяснилось, что за рулем авто был пенсионер. Когда мужчина выезжал со стоянки, он потерял управление транспортным средством. Полиция проводит расследование на месте ДТП.
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Новости Германии. Автомобиль въехал в один из торговых центров в немецком Гамбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Машина разбила стеклянную стену и...
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