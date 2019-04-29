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«Расскажу о его возможностях турецкому бизнесу». Потенциал «Великого камня» презентовали делегации ОБСЕ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Возможности «Великого камня» презентовали 30 апреля международной делегации ОБСЕ. Представители 24 государств увидели, как идет строительство парка, посетили центр комплексного обслуживания инвесторов и смогли задать вопросы администрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, делегатов интересовали условия, на которых можно стать резидентом парка, необходимый объем инвестиций, приоритетные направления бизнеса. Большой интерес вызвала деятельность уже работающих на территории «Великого камня» предприятий.
Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наби Авджи, глава делегации Турции:
Но если «Великий камень» можно назвать символом единства экономик, то Храм всех Святых – символ единства людей, их веры и культуры. Представители делегаций сегодня также побывали в этом знаковом месте.
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«Расскажу о его возможностях турецкому бизнесу». Потенциал «Великого камня» презентовали делегации ОБСЕ
Новости Беларуси. Возможности «Великого камня» презентовали 30 апреля международной делегации ОБСЕ. Представители 24 государств увидели, как идет строительство...
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