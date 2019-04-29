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«Расскажу о его возможностях турецкому бизнесу». Потенциал «Великого камня» презентовали делегации ОБСЕ

30.04.2019 17:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Возможности «Великого камня» презентовали 30 апреля международной делегации ОБСЕ. Представители 24 государств увидели, как идет строительство парка, посетили центр комплексного обслуживания инвесторов и смогли задать вопросы администрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, делегатов интересовали условия, на которых можно стать резидентом парка, необходимый объем инвестиций, приоритетные направления бизнеса. Большой интерес вызвала деятельность уже работающих на территории «Великого камня» предприятий.

«Расскажу о его возможностях турецкому бизнесу». Потенциал «Великого камня» презентовали делегации ОБСЕ

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я уверен, это будет в ближайшее время крупнейшим центром не только производства, но и реализации логистики, суперсовременных инновационных продуктов и товаров. Я уверен, что это для Беларуси будет огромная прибавка в экономике. Это будет один из драйверов развития. Поэтому, безусловно, нашим парламентариям и коллегам очень интересно не просто услышать то, что мы обсуждали вчера теоретически в конференцзалах, а реально посмотреть на месте. Поэтому мы с удовольствием это и делаем сегодня.

«Расскажу о его возможностях турецкому бизнесу». Потенциал «Великого камня» презентовали делегации ОБСЕ

Наби Авджи, глава делегации Турции:
Сегодня «Великий камень» – это хороший пример международного взаимодействия в промышленной сфере. Я приехал сюда, чтобы увидеть своими глазами, как работает парк, и, конечно, по возвращении расскажу о его возможностях турецкому бизнесу.

Но если «Великий камень» можно назвать символом единства экономик, то Храм всех Святых – символ единства людей, их веры и культуры. Представители делегаций сегодня также побывали в этом знаковом месте.

«Расскажу о его возможностях турецкому бизнесу». Потенциал «Великого камня» презентовали делегации ОБСЕ

«Расскажу о его возможностях турецкому бизнесу». Потенциал «Великого камня» презентовали делегации ОБСЕ

«Расскажу о его возможностях турецкому бизнесу». Потенциал «Великого камня» презентовали делегации ОБСЕ

«Расскажу о его возможностях турецкому бизнесу». Потенциал «Великого камня» презентовали делегации ОБСЕ
 
 
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Новости Беларуси. Возможности «Великого камня» презентовали 30 апреля международной делегации ОБСЕ. Представители 24 государств увидели, как идет строительство...
 
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