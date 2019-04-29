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«Гомельтранснефть Дружба» планирует выйти на 40 % проектной мощности к 10 мая

30.04.2019 16:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Гомельтранснефть Дружба» планирует выйти на 40 % проектной мощности к 10 мая. Сейчас на предприятии предпринимают всё возможное, чтобы запустить систему в максимально короткие сроки. Однако полное восстановление потребует не менее полугода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Гомельтранснефть Дружба» планирует выйти на 40 % проектной мощности к 10 мая

Утром 30 апреля белорусская сторона полностью остановила прием нефти из России. В настоящее время соответствующее стандартам сырье находится на 30-м километре трассы Унеча – Мозырь. Это треть пути до государственной границы с Беларусью. Продолжение ее транспортировки по территории нашей страны планируется 2 мая.

«Гомельтранснефть Дружба» планирует выйти на 40 % проектной мощности к 10 мая

Андрей Вериго, первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба»:
Сегодня трубопровод полностью остановлен. Мы прекратили прием в том числе нефти с российской стороны. Мы пользуемся этой ситуацией и выполним необходимые ремонтные работы. Это лишь один трубопровод. Нас соединяет с Россией две трубы – 800 мм и 1000.

«Дружба-1» сегодня на неопределенное время закрыта. Она будет своего рода хранилищем «грязной» нефти.

Как подчеркивают на предприятии, для скорейшего урегулирования ситуации необходимо четкое выполнение всех обязательств, взятых партнерами и операторами.

Загрязнение нефтепровода «Дружба» было умышленным – к такому выводу пришли в «Транснефти». Подробности

«Гомельтранснефть Дружба» планирует выйти на 40 % проектной мощности к 10 мая
 
 
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Новости Беларуси. «Гомельтранснефть Дружба» планирует выйти на 40 % проектной мощности к 10 мая. Сейчас на предприятии предпринимают всё возможное, чтобы запустить...
 
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