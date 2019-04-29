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Республиканский союз участников таможенных отношений и Белорусская коллегия адвокатов подписали соглашение о сотрудничестве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Содействовать развитию предпринимательской инициативы. 30 апреля в Минске подписали соглашение о сотрудничестве между Республиканским союзом участников таможенных отношений и Белорусской коллегией адвокатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой диалог, по мнению специалистов, поможет перевозчикам и предприятиям в реализации их планов, минимизирует риски нарушения таможенных операций во внешнеэкономической деятельности. Юридическую помощь будут оказывать точечно, а значит, эффективнее. Заинтересованные ведомства будут аккумулировать проблемные вопросы для совершенствования законодательства в этой сфере.
Вадим Мацкевич, председатель Республиканского союза участников таможенных отношений:
Республиканский союз участников таможенных отношений начал работу в 2019 году. В него входит 28 предприятий. Структура призвана укрепить сотрудничество таможни и бизнеса.
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Республиканский союз участников таможенных отношений и Белорусская коллегия адвокатов подписали соглашение о сотрудничестве
Новости Беларуси. Содействовать развитию предпринимательской инициативы. 30 апреля в Минске подписали соглашение о сотрудничестве между Республиканским союзом...
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