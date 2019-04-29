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Республиканский союз участников таможенных отношений и Белорусская коллегия адвокатов подписали соглашение о сотрудничестве

30.04.2019 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Содействовать развитию предпринимательской инициативы. 30 апреля в Минске подписали соглашение о сотрудничестве между Республиканским союзом участников таможенных отношений и Белорусской коллегией адвокатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский союз участников таможенных отношений и Белорусская коллегия адвокатов подписали соглашение о сотрудничестве

Такой диалог, по мнению специалистов, поможет перевозчикам и предприятиям в реализации их планов, минимизирует риски нарушения таможенных операций во внешнеэкономической деятельности. Юридическую помощь будут оказывать точечно, а значит, эффективнее. Заинтересованные ведомства будут аккумулировать проблемные вопросы для совершенствования законодательства в этой сфере.

Республиканский союз участников таможенных отношений и Белорусская коллегия адвокатов подписали соглашение о сотрудничестве

Вадим Мацкевич, председатель Республиканского союза участников таможенных отношений:
Подписано соглашение с Белорусской республиканской коллегией адвокатов, которое определяет новые условия для развития евразийской интеграции и участия в этой интеграции белорусских предприятий, белорусского бизнеса. Мы надеемся, что это соглашение позволит правовое обеспечение организовать должным образом в развитии предпринимательской инициативы и процветания благосостояния Республики Беларусь.

Республиканский союз участников таможенных отношений начал работу в 2019 году. В него входит 28 предприятий. Структура призвана укрепить сотрудничество таможни и бизнеса.

Республиканский союз участников таможенных отношений и Белорусская коллегия адвокатов подписали соглашение о сотрудничестве

Республиканский союз участников таможенных отношений и Белорусская коллегия адвокатов подписали соглашение о сотрудничестве

Республиканский союз участников таможенных отношений и Белорусская коллегия адвокатов подписали соглашение о сотрудничестве
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Содействовать развитию предпринимательской инициативы. 30 апреля в Минске подписали соглашение о сотрудничестве между Республиканским союзом...
 
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