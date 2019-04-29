Белгидромет: Пожар на Ровенской АЭС не повлиял на радиационный фон в Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Украины. Пожар на атомной электростанции в Украине не повлиял на радиационный фон на территории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщает Белгидромет. По данным с пунктов наблюдения, ситуация остается стабильной.

Напомним, 29 апреля на Ровенской АЭС произошел пожар. В тушении были задействованы десятки специалистов. Им удалось ликвидировать возгорание в течение часа. Пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.



