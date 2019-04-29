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ЧМ по хоккею в Казахстане. Беларусь – Венгрия. Текстовый онлайн
Источник материала: СТВ
Сегодня стартовал второй игровой день чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе. Сборная Беларуси встречается с командой Венгрии.
Днём ранее подопечные Андрея Сидоренко
Окажется ли Беларусь такой же успешной в сегодняшнем противостоянии — смотрим вместе с корреспондентом СТВ Натальей Федорцовой.
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Сегодня стартовал второй игровой день чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе. Сборная Беларуси встречается с командой Венгрии. Днём ранее подопечные Андрея...
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