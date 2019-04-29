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Под Минском водитель легковушки Audi погиб в ДТП с грузовиком

30.04.2019 16:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло в Минском районе.  

По информации Следственного комитета, авария случилась 30 апреля на 13-ом километре автодороги М6 «Минск – Гродно». Грузовик DAF столкнулся с легковушкой Audi, водитель которой скончался от полученных травм.  

Под Минском водитель легковушки Audi погиб в ДТП с грузовиком
Фото: СК  

Осматривается место происшествия, проводятся первоначальные следственные действия. Обстоятельства ДТП выясняются.  

В конце апреля 50-летний водитель квадроцикла погиб в Минском районе (читать далее).  
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло в Минском районе.   По информации Следственного комитета, авария случилась 30 апреля на 13-ом километре автодороги М6...
 
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