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Под Минском водитель легковушки Audi погиб в ДТП с грузовиком
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло в Минском районе.
По информации Следственного комитета, авария случилась 30 апреля на 13-ом километре автодороги М6 «Минск – Гродно». Грузовик DAF столкнулся с легковушкой Audi, водитель которой скончался от полученных травм.
Осматривается место происшествия, проводятся первоначальные следственные действия. Обстоятельства ДТП выясняются.
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло в Минском районе. По информации Следственного комитета, авария случилась 30 апреля на 13-ом километре автодороги М6...
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