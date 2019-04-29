Бабича отозвали с должности посла России в Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла России в Беларуси. Посол соседнего государства проработал всего 8 месяцев.

О том, что Михаил Бабич отозван с должности посла России в Беларуси, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

"Бабича отзывают из Беларуси", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ситуация может быть оформлена официально "в ближайшее время".

Официального подтверждения этой информации пока нет.