|
Бабича отозвали с должности посла России в Беларуси
30.04.2019 17:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла России в Беларуси. Посол соседнего государства проработал всего 8 месяцев.
О том, что Михаил Бабич отозван с должности посла России в Беларуси, заявил
"Бабича отзывают из Беларуси", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ситуация может быть оформлена официально "в ближайшее время".
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла России в Беларуси. Посол соседнего государства проработал всего 8 месяцев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)