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Медведев не исключил уголовной ответственности виновных в загрязнении нефти

30.04.2019 17:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Медведев не исключил уголовной ответственности виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал «плохим инцидентом» ситуацию с некачественной нефтью по нефтепроводу «Дружба».

После встречи с Сергеем Румасом он подчеркнул, что этот инцидент необходимо «самым тщательным образом расследовать».

«Следствие идет и по линии правоохранительных органов, и по технологической линии. Результатом этого разбора должны быть решения о привлечении к ответственности виновных лиц и установлении виновных компаний», — приводит «РИА Новости» слова премьера. При этом он допустил, что наказание за ухудшение качества нефти может быть как административным, экономическим, гражданско-правовым, так и уголовным.

Также Медведев отметил, что замещение испорченной нефти на «Дружбе» уже произошло и в ближайшее время в Беларусь начнет поступать нормальная нефть. Он выразил уверенность, что «инцидент будет разрешен», но «нужно обязательно сделать все, чтобы ничего подобного не повторялось».

Отвечая на вопрос о том, окажет ли влияние ситуация с «Дружбой» на переговоры по компенсации потерь республике от введения налогового маневра в России, Дмитрий Медведев подчеркнул, что ситуация с нефтью «не может быть увязана» с другими решениями, которые «находятся в периметре обсуждений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь».

На резкое ухудшение качества нефти из России 19 апреля пожаловался«Белнефтехим». Выяснилось, что экспортируемую российскую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями.

29 апреля российская сторона заявила, что начала поставки чистой нефти. В «Белнефтехиме» утверждают, что в «Дружбе» все еще находится нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

 
 
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал «плохим инцидентом» ситуацию с некачественной нефтью по нефтепроводу «Дружба».
 
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