|
В Беларуси заготовили свыше 17 тысяч тонн березового сока
30.04.2019 17:13 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусские лесные хозяйства по всей стране завершили сбор березового сока.
В этом году удалось на 4 тонны больше заготовить березового сока – 17 213 тонн.
Как сообщили в Министерства лесного хозяйства, на первом месте по заготовке березового сока Брестская область — 5960 тонн. Далее следует Минская область, там удалось собрать 4786 тонн.
В сумме продажи напитка принесли почти 2,5 млн рублей.
Основной процент березового сока отправляется на перерабатывающие заводы.
Для реализации населением было отведено 3000 тонн, на экспорт — почти 1000 тонн.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские лесные хозяйства по всей стране завершили сбор березового сока.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)