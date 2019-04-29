В Беларуси заготовили свыше 17 тысяч тонн березового сока

Источник материала: Ежедневник





Белорусские лесные хозяйства по всей стране завершили сбор березового сока.

В этом году удалось на 4 тонны больше заготовить березового сока – 17 213 тонн.

Как сообщили в Министерства лесного хозяйства, на первом месте по заготовке березового сока Брестская область — 5960 тонн. Далее следует Минская область, там удалось собрать 4786 тонн.

В сумме продажи напитка принесли почти 2,5 млн рублей.

Основной процент березового сока отправляется на перерабатывающие заводы.

Для реализации населением было отведено 3000 тонн, на экспорт — почти 1000 тонн.