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Детская железная дорога открывает сезон 1 мая: по какому расписанию будет работать?

30.04.2019 18:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Железнодорожная станция «Заслоново»: 1 мая здесь в 64-ый раз раздастся гудок локомотива, застучат колёса по узкоколейке, и столичный экспресс отправится по традиционному маршруту через станцию «Пионерская» до станции «Сосновый Бор» и обратно. Перед отправлением состава пройдёт торжественная линейка юных железнодорожников. Подробнее о событии рассказываем в программе «Минск и минчане».

Детская железная дорога открывает сезон 1 мая: по какому расписанию будет работать?

Валерий Савич, начальник Детской железной дороги им. К. Заслонова:
Для ребят, которые занимаются в кружке «Юный железнодорожник» это особое, значимое событие, где все знания, которые они получили на теоретических занятиях, они будут воплощать в жизнь.

Детская железная дорога открывает сезон 1 мая: по какому расписанию будет работать?

В кабине машиниста – Сергей Сушинский. Сегодня он не только управляет составом, но и помогает ребятам освоить азы профессии. Свой трудовой путь парень начинал здесь же ещё в 2000 году.

Детская железная дорога открывает сезон 1 мая: по какому расписанию будет работать?

Сергей Сушинский, машинист тепловоза локомотивного депо Минск:
С тех пор полюбил стальную магистраль, с тех пор отучился на машиниста тепловоза, дизель-поезда, а также заочно учусь в Белорусском государственном университете транспорта.

Детская железная дорога открывает сезон 1 мая: по какому расписанию будет работать?

Пока вагоны пустуют, но уже скоро их заполнят первые пассажиры. На станции – последние приготовления. Рабочие проверяют состав и железнодорожное полотно. После локомотив приступит к манёврам.

Детская железная дорога открывает сезон 1 мая: по какому расписанию будет работать?

Буквально за месяц рабочие заменили шпалы, отремонтировали и покрасили вагоны, убрали перегон. Детская железная дорога ничем не отличается от взрослой – только несколько меньше и заправляют здесь всем дети.

Валерий Савич:
Кто-то из них будет машинистом, кто-то – помощником машиниста, проводником, начальником поезда, дежурным по станции, диспетчером. Многие наши выпускники, заканчивая специализированные учебные заведения, становятся работниками Белорусской железной дороги.

Детская железная дорога открывает сезон 1 мая: по какому расписанию будет работать?

Поезда зимуют в депо, а в сезон курсируют от станции к станции. Во время подготовительных работ было приложено максимум усилий, чтобы юным железнодорожникам работалось легко и комфортно.

Сергей Сушинский:
Мы подготавливаемся к открытию, приводим в порядок тепловозы, чтобы первого числа во время открытия провести без замечаний красиво наш поезд.

Детская железная дорога открывает сезон 1 мая: по какому расписанию будет работать?

В течение лета детская железная дорога имени Заслонова будет работать пять дней в неделю. В графике движения запланировано 10 поездок в течение дня. Последний свой рейс в этом году столичный экспресс совершит 22 сентября.

Детская железная дорога открывает сезон 1 мая: по какому расписанию будет работать?

Валерий Савич:
Кроме всего, у нас ещё работает кружок железнодорожного моделирования, имеется зал истории минского отделения БЖД, ребята изучают и прошлое, с чего всё начиналось.

Детская железная дорога открывает сезон 1 мая: по какому расписанию будет работать?

А началось всё осенью 1954 года. В строительстве дороги принимали участие минские школьники. Они выполняли земляные работы, устанавливали на дороге путевые знаки, разбивали клумбы и сажали цветы.

Детская железная дорога открывает сезон 1 мая: по какому расписанию будет работать?

Тем временем, в учебных классах шла теоретическая подготовка ребят к работе на Детской железной дороге. Главной в те времена была станция «Парк Культуры», а на станции «Сосновый Бор» был построен деревянный вокзал, который, к сожалению, не уцелел до наших дней.

И по сей день минская дорога считается преемницей разрушенной во время войны Детской железной дороги в Гомеле.

Детская железная дорога открывает сезон 1 мая: по какому расписанию будет работать?

За свою более чем полувековую историю здесь прошли обучение 10 тысяч железнодорожников, пройдено более 350 тысяч километров и перевезены три с половиной миллиона пассажиров.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Железнодорожная станция «Заслоново»: 1 мая здесь в 64-ый раз раздастся гудок локомотива, застучат колёса по узкоколейке, и столичный экспресс отправится по...
 
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