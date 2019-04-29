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Детская железная дорога открывает сезон 1 мая: по какому расписанию будет работать?
Источник материала: СТВ
Железнодорожная станция «Заслоново»: 1 мая здесь в 64-ый раз раздастся гудок локомотива, застучат колёса по узкоколейке, и столичный экспресс отправится по традиционному маршруту через станцию «Пионерская» до станции «Сосновый Бор» и обратно. Перед отправлением состава пройдёт торжественная линейка юных железнодорожников. Подробнее о событии рассказываем в программе «Минск и минчане».
В кабине машиниста – Сергей Сушинский. Сегодня он не только управляет составом, но и помогает ребятам освоить азы профессии. Свой трудовой путь парень начинал здесь же ещё в 2000 году.
Пока вагоны пустуют, но уже скоро их заполнят первые пассажиры. На станции – последние приготовления. Рабочие проверяют состав и железнодорожное полотно. После локомотив приступит к манёврам.
Буквально за месяц рабочие заменили шпалы, отремонтировали и покрасили вагоны, убрали перегон. Детская железная дорога ничем не отличается от взрослой – только несколько меньше и заправляют здесь всем дети.
Поезда зимуют в депо, а в сезон курсируют от станции к станции. Во время подготовительных работ было приложено максимум усилий, чтобы юным железнодорожникам работалось легко и комфортно.
В течение лета детская железная дорога имени Заслонова будет работать пять дней в неделю. В графике движения запланировано 10 поездок в течение дня. Последний свой рейс в этом году столичный экспресс совершит 22 сентября.
А началось всё осенью 1954 года. В строительстве дороги принимали участие минские школьники. Они выполняли земляные работы, устанавливали на дороге путевые знаки, разбивали клумбы и сажали цветы.
И по сей день минская дорога считается преемницей разрушенной во время войны Детской железной дороги в Гомеле.
За свою более чем полувековую историю здесь прошли обучение 10 тысяч железнодорожников, пройдено более 350 тысяч километров и перевезены три с половиной миллиона пассажиров.
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Железнодорожная станция «Заслоново»: 1 мая здесь в 64-ый раз раздастся гудок локомотива, застучат колёса по узкоколейке, и столичный экспресс отправится по...
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