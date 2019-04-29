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Как делают сахарные цветы: «Фиолетовые, синие розы стали заказывать. Интересно, что с ними люди потом делают»

30.04.2019 18:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Изысканные орхидеи, грациозные розы и даже целые соцветия редких растений. Трудно поверить, но вся эта красота природы – из сахарной мастики. Рассказываем о процессе создания букетов в программе «Центральный регион».

Как делают сахарные цветы: «Фиолетовые, синие розы стали заказывать. Интересно, что с ними люди потом делают»

Эти цветы никогда не завянут, да и ваза с водой им не нужна. К тому же такой букет – наслаждение не только визуальное. Каждый цветок и лепесток можно съесть.

Как делают сахарные цветы: «Фиолетовые, синие розы стали заказывать. Интересно, что с ними люди потом делают»

Реалистичные цветочные композиции – работа рук Вероники Резниченко. На Молодечненском хлебозаводе молодой кондитер работает уже 10 лет. После колледжа начинала с обычных пирожных, постепенно спектр возможностей настолько расширился, что стало очевидно: нужно двигаться дальше.

Как делают сахарные цветы: «Фиолетовые, синие розы стали заказывать. Интересно, что с ними люди потом делают»

Вероника Резниченко, кондитер Молодечненского хлебозавода:
На заводе раньше были разные конкурсы между коллегами. Все участвовали, и мне захотелось. Тут работала женщина с большим опытом. Я попросила, чтобы она мне помогла. Сначала я захотела научиться делать розы, чтобы они выглядели, как живые. После этого конкурса начальство, наверное, заметило, что меня это интересует. Первые курсы по сахарным цветам 2013-2014 годов – я поехала на курсы. Обучение очень дорогостоящее. И оплачивал всегда завод. Конечно, совершенству нет предела, и хотелось бы развиваться не только в сахарных цветах, но и в другом направлении. У нас же есть и шоколад, карамель. Из теста много чего делают.

Как делают сахарные цветы: «Фиолетовые, синие розы стали заказывать. Интересно, что с ними люди потом делают»

После прохождения курсов было решено: талант прятать нельзя. Так и начался конкурсный марафон. Сначала в рамках Беларуси, а в этом году Вероника впервые выехала за границу. Как итог – «золото» на международном конкурсе съедобных декораций в Варшаве.

Вероника Резниченко:
Хотелось чем-то удивить, попробовать сделать то, что я не делала. И я решила сделать экзотический букет. Я взяла несколько видов орхидей и южноафриканский цветок – протея. Решила листья пальмы добавить.  Искала название, подбирала цвет, какими они бывают в жизни. И старалась подобрать цвет такой, как в жизни.

Как делают сахарные цветы: «Фиолетовые, синие розы стали заказывать. Интересно, что с ними люди потом делают»

Теперь кондитер делает на заводе только заказные и эксклюзивные торты на юбилеи, выпускные и свадьбы. Цветы из мастики использует почти в каждой работе, но скорее, как украшение. На отдельные съедобные букеты спроса нет. Слишком трудоёмко: одна такая композиция – больше месяца работы. Цена, соответственно, заоблачная. 

Как делают сахарные цветы: «Фиолетовые, синие розы стали заказывать. Интересно, что с ними люди потом делают»

Вероника Резниченко:
Самые ходовые – это, конечно же, розы. Астрометрия отдельно в букете или на торте тоже будет выглядеть очень красиво.

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Технология создания сахарных цветов – секретна. Ею владеют далеко не многие кондитеры. Но нашему телеканалу мастер решила приоткрыть завесу тайны.

Вероника Резниченко:
Заранее мы подготовили для нашего цветка бутончик, чтобы крепить на него листочки. Берём мастику белую и закрашиваем её в нужный нам цвет.

 

Как делают сахарные цветы: «Фиолетовые, синие розы стали заказывать. Интересно, что с ними люди потом делают»

Как делают сахарные цветы: «Фиолетовые, синие розы стали заказывать. Интересно, что с ними люди потом делают»

Сколько нужно мастики, чтобы сделать один букет?

Вероника Резниченко:
Это зависит от толщины раскатки. Вот здесь не больше килограмма мастики, наверное. Раскатываем скалкой лепесток. Стараемся более округло. Периодически откладываем от стола, чтобы она не сильно прилипала. Формой будем вырезать листочки для розы. Прижимаем её по всем краям. Теперь инструментом проходимся по краю, чтобы край был немного тоньше. Затем берём кисточку. Намачиваем простой водой основание. Сильно не мочим, чтобы листья не съехали вместе с водой. Затем мочим этой же водой каждый край лепестка. И прикладываем к бутончику. Чуть сворачиваем, чтобы закрыть серединку. Здесь 5 слоёв по 5 лепестков.

Как делают сахарные цветы: «Фиолетовые, синие розы стали заказывать. Интересно, что с ними люди потом делают»

Как делают сахарные цветы: «Фиолетовые, синие розы стали заказывать. Интересно, что с ними люди потом делают»

Как делают сахарные цветы: «Фиолетовые, синие розы стали заказывать. Интересно, что с ними люди потом делают»

Как делают сахарные цветы: «Фиолетовые, синие розы стали заказывать. Интересно, что с ними люди потом делают»

Как делают сахарные цветы: «Фиолетовые, синие розы стали заказывать. Интересно, что с ними люди потом делают»

Как делают сахарные цветы: «Фиолетовые, синие розы стали заказывать. Интересно, что с ними люди потом делают»

Как делают сахарные цветы: «Фиолетовые, синие розы стали заказывать. Интересно, что с ними люди потом делают»

Как сделать так, чтобы цвет розы плавно переходил от насыщенного к светлому оттенку?

Вероника Резниченко:
В каждый слой вы добавляете небольшое количество белой мастики. И она становится с каждым слоем светлее. И получается уже такой живой цвет. Естественный.

Как делают сахарные цветы: «Фиолетовые, синие розы стали заказывать. Интересно, что с ними люди потом делают»

Готовить дома Вероника не очень любит, но на просьбы родных и друзей отказать не может. Говорит, порой на заводе приходится делать по 4 торта в день. Загруженность на качество не влияет, каждая работа по-своему уникальна и содержит частичку души автора.

Как делают сахарные цветы: «Фиолетовые, синие розы стали заказывать. Интересно, что с ними люди потом делают»

Вероника Резниченко:
Хотят всегда чего-то необычного. Хотят выделиться. Пошли цвета фиолетовые, малиновые, синие розы стали заказывать. Мне не жалко, мне просто интересно, что с ними люди потом делают. Каждый по-разному относится.
 
Теги: Минск
 
 
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Изысканные орхидеи, грациозные розы и даже целые соцветия редких растений. Трудно поверить, но вся эта красота природы – из сахарной мастики. Рассказываем о...
 
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