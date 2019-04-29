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Как делают сахарные цветы: «Фиолетовые, синие розы стали заказывать. Интересно, что с ними люди потом делают»
Источник материала: СТВ
Изысканные орхидеи, грациозные розы и даже целые соцветия редких растений. Трудно поверить, но вся эта красота природы – из сахарной мастики. Рассказываем о процессе создания букетов в программе
Эти цветы никогда не завянут, да и ваза с водой им не нужна. К тому же такой букет – наслаждение не только визуальное. Каждый цветок и лепесток можно съесть.
Реалистичные цветочные композиции – работа рук Вероники Резниченко. На Молодечненском хлебозаводе молодой кондитер работает уже 10 лет. После колледжа начинала с обычных пирожных, постепенно спектр возможностей настолько расширился, что стало очевидно: нужно двигаться дальше.
После прохождения курсов было решено: талант прятать нельзя. Так и начался конкурсный марафон. Сначала в рамках Беларуси, а в этом году Вероника впервые выехала за границу. Как итог – «золото» на международном конкурсе съедобных декораций в Варшаве.
Теперь кондитер делает на заводе только заказные и эксклюзивные торты на юбилеи, выпускные и свадьбы. Цветы из мастики использует почти в каждой работе, но скорее, как украшение. На отдельные съедобные букеты спроса нет. Слишком трудоёмко: одна такая композиция – больше месяца работы. Цена, соответственно, заоблачная.
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Технология создания сахарных цветов – секретна. Ею владеют далеко не многие кондитеры. Но нашему телеканалу мастер решила приоткрыть завесу тайны.
Сколько нужно мастики, чтобы сделать один букет?
Вероника Резниченко:
Как сделать так, чтобы цвет розы плавно переходил от насыщенного к светлому оттенку?
Готовить дома Вероника не очень любит, но на просьбы родных и друзей отказать не может. Говорит, порой на заводе приходится делать по 4 торта в день. Загруженность на качество не влияет, каждая работа по-своему уникальна и содержит частичку души автора.
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Как делают сахарные цветы: «Фиолетовые, синие розы стали заказывать. Интересно, что с ними люди потом делают»
Изысканные орхидеи, грациозные розы и даже целые соцветия редких растений. Трудно поверить, но вся эта красота природы – из сахарной мастики. Рассказываем о...
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