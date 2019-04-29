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«Жить нам не за что». Хотела работать на аттракционе, но сломала ногу во время практики. Кто оплатит лечение?
Источник материала: СТВ
Минчанка Елена Давыдик вытирает слёзы – ещё совсем недавно она собиралась приступить к новой работе, а сейчас вынуждена провести несколько месяцев в гипсе!
Сможет ли женщина получить материальную компенсацию, разбирались корреспонденты программы
Почти 2 года женщина опекает отца-инвалида, из-за болезни родственника ей пришлось бросить работу. Пособия катастрофически не хватало, Елена решила пойти на курсы и получить новую профессию. В Центре повышения квалификации монтажников и строителей женщине предложили работу на аттракционах.
Елена сдала экзамен по теории на «отлично», и собиралась с головой уйти в новую профессию. Вместе с группой курсантов её направили в столичный парк Горького. Но поскольку до начала сезона аттракционов оставалось время, студентов заняли уборкой!
То, что произошло дальше, больше напоминает дурной сон. Одно неловкое движение – и Елена оказалась на больничной койке!
Елена впала в отчаяние! Ведь, лежа в гипсе, она лишена возможности зарабатывать, и сама может стать обузой для близких. Сейчас женщина с трудом передвигается по квартире и еле справляется с уходом за больным отцом. Что ей делать дальше и кто оплатит лечение – вопросы, над которыми обессилевшая героиня бьётся до сих пор.
В администрации парка настроены категорично и не верят ни единому слову Елены. Сломать ногу женщина могла где угодно!
После этих слов у Елены окончательно опустились руки! Юристы предлагают идти до конца и уверяют – у пострадавшей есть шанс получить материальную компенсацию.
Сейчас Елена проходит реабилитацию и готовит официальное заявление в администрацию парка. Получится ли у женщины отстоять свою правду – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий!
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«Жить нам не за что». Хотела работать на аттракционе, но сломала ногу во время практики. Кто оплатит лечение?
Минчанка Елена Давыдик вытирает слёзы – ещё совсем недавно она собиралась приступить к новой работе, а сейчас вынуждена провести несколько месяцев в гипсе! ...
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