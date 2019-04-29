ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Жить нам не за что». Хотела работать на аттракционе, но сломала ногу во время практики. Кто оплатит лечение?

30.04.2019 17:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Минчанка Елена Давыдик вытирает слёзы – ещё совсем недавно она собиралась приступить к новой работе, а сейчас вынуждена провести несколько месяцев в гипсе!

Сможет ли женщина получить материальную компенсацию, разбирались корреспонденты программы «Добро пожаловаться».

«Жить нам не за что». Хотела работать на аттракционе, но сломала ногу во время практики. Кто оплатит лечение?

Почти 2 года женщина опекает отца-инвалида, из-за болезни родственника ей пришлось бросить работу. Пособия катастрофически не хватало, Елена решила пойти на курсы и получить новую профессию. В Центре повышения квалификации монтажников и строителей женщине предложили работу на аттракционах. 

«Жить нам не за что». Хотела работать на аттракционе, но сломала ногу во время практики. Кто оплатит лечение?

Елена Давыдик, минчанка:
Курсы начинались с 4 марта, по 4 апреля. Из них 2 недели было теоретическое обучение, 2 недели должна быть практика. После практики «Минскзеленстрой» должен был меня на эту же работу устроить и предоставить именно тот аттракцион, который изначально закрепили за мной.

Елена сдала экзамен по теории на «отлично», и собиралась с головой уйти в новую профессию. Вместе с группой курсантов её направили в столичный парк Горького. Но поскольку до начала сезона аттракционов оставалось время, студентов заняли уборкой! 

«Жить нам не за что». Хотела работать на аттракционе, но сломала ногу во время практики. Кто оплатит лечение?

Елена Давыдик:
Мы на практике щетками по металлу отдирали старую краску с заборов, красили заборы. 1 апреля я должна была вымыть аттракцион, подготовить его. Я получила у завхоза моющее, перчатки, набрала в ведёрко тёплой воды и пришла к аттракциону, он был закрыт.

То, что произошло дальше, больше напоминает дурной сон. Одно неловкое движение – и Елена оказалась на больничной койке!

«Жить нам не за что». Хотела работать на аттракционе, но сломала ногу во время практики. Кто оплатит лечение?

«Жить нам не за что». Хотела работать на аттракционе, но сломала ногу во время практики. Кто оплатит лечение?

Елена Давыдик:
Я становилась на забор. Поскользнувшись, подвернула ногу, услышала хруст… Вызвали скорую помощь. Перелом левой ноги со смещением осколков. Мне необходимо оплатить коммунальные услуги, Интернет, телефон, телевизор. Два кредита брала на строительство квартиры. И жить нам не за что!

«Жить нам не за что». Хотела работать на аттракционе, но сломала ногу во время практики. Кто оплатит лечение?

Елена впала в отчаяние! Ведь, лежа в гипсе, она лишена возможности зарабатывать, и сама может стать обузой для близких. Сейчас женщина с трудом передвигается по квартире и еле справляется с уходом за больным отцом. Что ей делать дальше и кто оплатит лечение – вопросы, над которыми обессилевшая героиня бьётся до сих пор. 

«Жить нам не за что». Хотела работать на аттракционе, но сломала ногу во время практики. Кто оплатит лечение?

Наталья Филипчик, адвокат:
К одной из категорий граждан, жизнь и здоровье которых подлежит обязательному страхованию от несчастных случаев, относятся также и практиканты, учащиеся, которые заканчивают курсы повышения квалификации и направляются для прохождения производственной практики. События, в результате которых практикант, выполняя полученные ему задания, причиняет вред своему здоровью, называются страховым случаем.

В администрации парка настроены категорично и не верят ни единому слову Елены. Сломать ногу женщина могла где угодно!

«Жить нам не за что». Хотела работать на аттракционе, но сломала ногу во время практики. Кто оплатит лечение?

Главный инженер УП «Минскзеленстрой» (по телефону):
Человек, когда обращается в учреждение здравоохранения – его спрашивают: «Где вы получили эту травму?» И если человек говорит, что он её получил на производстве, её классифицируют, как производственную, с его слов. Если человек говорит, что он её получил в быту, значит – её и квалифицируют как бытовую. Мы получили официальное свидетельство, что травма эта бытовая. Оснований для назначений расследования не было.

После этих слов у Елены окончательно опустились руки! Юристы предлагают идти до конца и уверяют – у пострадавшей есть шанс получить материальную компенсацию. 

«Жить нам не за что». Хотела работать на аттракционе, но сломала ногу во время практики. Кто оплатит лечение?

Наталья Филипчик:
Чтобы несчастный случай на производстве был признан именно таковым, должны совпасть несколько критериев: вред здоровью должен быть причинён гражданину при выполнении им своих трудовых обязанностей, эти трудовые обязанности должны быть отражены либо в трудовом договоре, либо, как в данном случае, в задании руководителя. Гражданин должен обратиться к предприятию, где работает этот руководитель практики с заявлением, в котором она будет просить провести служебную проверку произошедшего несчастного случая.

«Жить нам не за что». Хотела работать на аттракционе, но сломала ногу во время практики. Кто оплатит лечение?

Сейчас Елена проходит реабилитацию и готовит официальное заявление в администрацию парка. Получится ли у женщины отстоять свою правду – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий! 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанка Елена Давыдик вытирает слёзы – ещё совсем недавно она собиралась приступить к новой работе, а сейчас вынуждена провести несколько месяцев в гипсе! ...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦИК Украины объявил официальные итоги президентских выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика