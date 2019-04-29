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ЦИК Украины объявил официальные итоги президентских выборов

30.04.2019 17:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Центральная избирательная комиссия Украины объявила официальные итоги президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новым главой государства избран Владимир Зеленский.

ЦИК Украины объявил официальные итоги президентских выборов

Во втором туре он набрал рекордные 73,22 % голосов, действующий президент Петр Порошенко – только 24,45 %.

Новый президент Украины вступит в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов. Отметим, результаты волеизъявления – прецедент в истории страны: еще ни один президент не получал такой поддержки граждан.

ЦИК Украины объявил официальные итоги президентских выборов
 
 
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Новости Украины. Центральная избирательная комиссия Украины объявила официальные итоги президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новым...
 
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