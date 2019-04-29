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«Ногти 2016 года под твоей кроватью!» и «Живу на пакетах». Девушку выселяют из общежития за антисанитарию?
Источник материала: СТВ
С вещами – на выход! Расказываем в программе
Девушку временно приютили сердобольные соседи. Прошла неделя, другая, но в обещанные сроки строители так и не вписались. Когда изнурительный ремонт, всё-таки, был завершен, героиню снова огорошили! В обновлённые стены родной комнаты её никто не намерен пускать!
Терпение девушки лопнуло в тот момент, когда в её комнату заселили других жильцов. Дарья уверяет – в этих стенах она провела три года, исправно оплачивала все счета, а потому имеет полное право оставаться и дальше. Соседка горемыки рассказывает: в общежитии проживают лишь сотрудники стройтреста №1, а Дарья не проработала там ни дня. А, значит, её поделом выставили за дверь.
Чтобы разобраться в конфликте, съёмочная группа СТВ отправляется к руководству общежития. Комендант уверяет: никто не выставлял девушку на улицу. Её, действительно, попросили переселиться в другую комнату, которую пришлось делить с другими жильцами. Это крайне не понравилось Дарье, и она устроила разнос.
Елена Кузнецова:
К горячим спорам по поводу уборки неожиданно присоединяются строители, которые делали ремонт в комнате. По их словам, такого свинства они не видели нигде и никогда!
Но Дарья никак не хочет мириться с положением дел. Девушка жалуется – новые соседи ни сантиметра новой комнаты ей не уступят.
Комендант общежития приглашает съёмочную группу нашей программы на экскурсию. И показывает – за такой беспорядок она вправе переселить девушку в более скромные апартаменты.
Следующая остановка – кухня. К методам ведения хозяйства Дарьи у коменданта тоже гора нареканий. Девушка разводит руками – может, состояние холодильника далеко от идеала, на разве это повод оставлять её без крыши над головой?
Елена Кузнецова:
Скандал между девушкой и комендантом достиг апогея, когда выяснилось, что у героини уже давно просрочен договор аренды. Почему девушку не выселили раньше и спохватились только сейчас – остаётся загадкой.
Юристы, ознакомившись с ситуацией, поясняют: выставить на улицу по закону никто не имеет права. Но чтобы отстоять свой угол, на руках у девушки должен быть договор.
И это – железное правило.
Ни у кого из конфликтующих сторон экземпляра договора не оказалось. Чтобы разобраться в ситуации, отправляемся в стройтрест, к которому относится общежитие. Там ясно дают понять: в приоритете у них – собственные сотрудники.
К моменту выхода этого сюжета руководство строительной организации выдало вердикт: девушке придется искать себе новое жильё.
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«Ногти 2016 года под твоей кроватью!» и «Живу на пакетах». Девушку выселяют из общежития за антисанитарию?
С вещами – на выход! Расказываем в программе «Добро пожаловаться», как ровно 2 месяца назад, едва переступив порог комнаты общежития, девушка услышала...
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