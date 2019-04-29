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Белорусы одержали вторую победу на Чемпионате мира по хоккею в дивизионе I

30.04.2019 18:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы одержали вторую победу на Чемпионате мира по хоккею в дивизионе I
Федерация хоккея Республики Беларусь

Во второй игровой день Чемпионата мира по хоккею в группе «А» дивизиона I сборной Беларуси противостояла команда Венгрии. Уже с первых минут игры наши хоккеисты захватили преимущество и на пятой минуте благодаря голу Феоктистова белорусы вышли вперед.

Белорусы одержали вторую победу на Чемпионате мира по хоккею в дивизионе I Белорусы с трудом обыграли литовцев на Чемпионате мира по хоккею

Следующий гол пришелся на середину второго периода, когда Лисовец с передачи Платта в падении поразил ворота соперников. В начале третьего тайма белорусы еще больше упрочили преимущество благодаря шайбе Платта в большинстве. На 55-й минуте венграм также удалось реализовать численное преимущество на площадке и немного сократить отставание, но наша сборная сумела удержать победный для себя счет – 3:1.

БЕЛАРУСЬ – ВЕНГРИЯ – 3:1

Следующий матч наша сборная проведет в четверг, 2 мая, против сборной Словении. Отметим, что на старте чемпионата словенцы уступили командам Казахстана (2:3) и Южной Кореи (3:5). Белорусы в первом матче с трудом обыграли литовцев (4:3).

Поединок Беларусь–Словения начнется в 13.00 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

Сборные, которые займут первые два места по итогам всех встреч, выйдут в элитный дивизион Чемпионата мира по хоккею-2020. Команда, занявшая последнее место, опустится в группу «В» первого дивизиона. Три другие сборные в будущем сезоне вновь попытают счастья в группе «А» первого дивизиона.

На данный момент после двух игр у сборных Беларуси и Южной Кореи по 6 очков, у Казахстана 3 балла (1 игра), у литовцев, словенцев и венгров нет набранных очков.

 
 
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Белорусские хоккеисты продолжают борьбу за возвращение в элитный дивизион Чемпионата мира.
 
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