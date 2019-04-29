Клиенты Беларусбанка сообщают о списании денег со счетов и липовых аккаунтах банка. Комментарий банка

Источник материала: Tut.by

«У держателей карт Беларусбанка 29 апреля вечером списали по 2 рубля. В банкинге написано „вознаграждение банку“, хотя никаких услуг ни я, ни другие люди не подключали, — сообщил читатель. — Поскольку дело было вечером, то колл-центр уже не работал и не удалось получить ответ на вопрос, а что списание денег. Некоторым людям присылали ссылки, заходя по которым списывали все деньги с баланса». О списании 2 рублей, а также о "липовых" аккаунтах банка в Сети сообщают и другие клиенты. FINANCE.TUT.BY уточнил в банке, за какую услуги списывались у клиентов 2 рубля и что делать, если кто-либо предлагает перейти по ссылке якобы на страницу банка.



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Взимание любых вознаграждений осуществляется исключительно по договору, который заключен между банком и физлицом (согласно сборника вознаграждений), уточняют в банке.

— В данном случае списание вознаграждения в размере 2 белорусских рублей, по всей видимости, произошло за оказание услуги «SMS-оповещение» по расходным и приходным операциям, которые клиент осуществлял на протяжении месяца. В рамках развития сервиса «SMS-оповещение» для информирования клиентов об операциях списания со счета, доступ к которому обеспечивается с использованием банковской платежной карточки, с 21 апреля этого года расширен перечень операций, по которым направляются сообщения в рамках данной услуги, — поясняют в банке.

В банке отмечают, что информация о платах, списанных со счета, отражается в выписке по счету, которую каждый месяц присылают на электронную почту клиента, а также по запросу в отчетах об операциях по счету, предоставляемых в дистанционных сервисах Интернет-банкинг и М-банкинг.

— В части перехода людей по незнакомым ссылкам в социальных сетях, банк неоднократно заявлял о выявленных случаях, связанных с действиями мошенников. «Беларусбанк» в очередной раз просит клиентов не верить фейковым объявлениям, в которых злоумышленники просят данные карты, логин и пароль интернет-банкинга, паспортные данные, либо обещают помочь с оформлением услуги банка. Будьте внимательны и помните, что работники банка не могут звонить или писать вам и просить подобную информацию. Для коммуникации с клиентом в популярных мессенджерах у банка существуют официальные аккаунты. Если вы стали жертвой мошенника, то заблокируйте карту по телефону, указанному на обратной стороне, обратитесь с заявлением в милицию, замените карту в отделении «Беларусбанка».