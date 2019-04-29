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«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»

30.04.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»

Мы должны помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за Победу в Великой Отечественной войне. В кровопролитных боях за Родину сложили голову миллионы советских людей. Немало их покоится в белорусской земле, в том числе и тех, чье имя осталось неизвестным.

Один из таких неизвестных солдат сложил свою голову в июле 1941 года возле Кричева. Местные жители похоронили его на гражданском кладбище деревни Прыговка, а потом много лет ухаживали за могилой. Районная ветеранская организация предложила установить на могиле неизвестного солдата памятный знак. Инициативу поддержал председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Бочков, районный Совет депутатов, неравнодушные люди, которые внесли свои средства на благотворительный счет.
Более подробно читайте в газете.

 
 
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«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» Мы должны помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за Победу в Великой Отечественной
 
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