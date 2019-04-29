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В Беларуси введут обновленные купюры номиналом 5 и 10 рублей

30.04.2019 19:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси введут обновленные купюры номиналом 5 и 10 рублей
Фото из открытых источников

Как стало известно, с 20 мая 2019 года в Беларуси будут введены в обращение обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 5 и 10 белорусских рублей. Данное решение принято Национальным банком в рамках проводимых мероприятий по замене выводимых из обращения ветхих банкнот и оптимизации защитного комплекса находящихся в обращении банкнот.

В Беларуси введут обновленные купюры номиналом 5 и 10 рублей Как долго еще будут принимать купюры 500 евро?

К примеру, защитный комплекс обновленных банкнот номиналом 5 и 10 белорусских рублей усилен за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити. В дизайн обновленных банкнот, по сравнению с находящимися в обращении банкнотами номиналом 5 и 10 белорусских рублей, внесены следующие изменения:

  • исключен реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи;
  • приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот, указаны их названия;
  • вместо «2009» указан год выпуска в обращение – «2019».

При этом ранее введенные в обращение банкноты образца 2009 года остаются законным платежным средством Республики Беларусь, и обменивать на новые их не нужно. Отметим, что в 2020 году планируется аналогичное обновление банкнот номиналом 20 и 50 рублей.

Напомним, сейчас на территории Беларуси находятся в обращении 7 номиналов банкнот – 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 рублей и 8 номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 белорусских рубля. Банкноты и монеты были введены в обращение в результате деноминации в июле 2016 года.

 
 
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Обновленные купюры появятся в обращении с 20 мая. При этом «старые» банкноты также останутся в ходу.
 
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