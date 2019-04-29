В Беларуси введут обновленные купюры номиналом 5 и 10 рублей

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, с 20 мая 2019 года в Беларуси будут введены в обращение обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 5 и 10 белорусских рублей. Данное решение принято Национальным банком в рамках проводимых мероприятий по замене выводимых из обращения ветхих банкнот и оптимизации защитного комплекса находящихся в обращении банкнот.

К примеру, защитный комплекс обновленных банкнот номиналом 5 и 10 белорусских рублей усилен за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити. В дизайн обновленных банкнот, по сравнению с находящимися в обращении банкнотами номиналом 5 и 10 белорусских рублей, внесены следующие изменения:

исключен реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи;

приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот, указаны их названия;

вместо «2009» указан год выпуска в обращение – «2019».

При этом ранее введенные в обращение банкноты образца 2009 года остаются законным платежным средством Республики Беларусь, и обменивать на новые их не нужно. Отметим, что в 2020 году планируется аналогичное обновление банкнот номиналом 20 и 50 рублей.

Напомним, сейчас на территории Беларуси находятся в обращении 7 номиналов банкнот – 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 рублей и 8 номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 белорусских рубля. Банкноты и монеты были введены в обращение в результате деноминации в июле 2016 года.