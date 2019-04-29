На улице 14-ти Партизан в пробном режиме начало работать новое мини-кафе

Источник материала: Слуцк Город





Быстро развивающаяся в Слуцке сфера досуга и общественного питания пополнилась ещё одним новым местом. На улице 14-ти Партизан, рядом с магазином товаров для животных, в пробном режиме открылось мини-кафе «Снэк Бир».

Как рассказали сайту SlutskGorod работники заведения, кухня полноценно заработает после майских праздников - гостям предложат шаурму, хот-доги и гамбургеры. Пока здесь продаются разливное пиво и закуски, кофе и чай.





«Снэк Бир» будет работать ежедневно до десяти вечера.





Ассортимент и цены мини-кафе можно посмотреть на фотографиях ниже.











Slutsk-Gorod.by