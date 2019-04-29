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На улице 14-ти Партизан в пробном режиме начало работать новое мини-кафе

30.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На улице 14-ти Партизан в пробном режиме начало работать новое мини-кафе

Быстро развивающаяся в Слуцке сфера досуга и общественного питания пополнилась ещё одним новым местом. На улице 14-ти Партизан, рядом с магазином товаров для животных, в пробном режиме открылось мини-кафе «Снэк Бир».

Как рассказали сайту SlutskGorod работники заведения, кухня полноценно заработает после майских праздников - гостям предложат шаурму, хот-доги и гамбургеры. Пока здесь продаются разливное пиво и закуски, кофе и чай.

На улице 14-ти Партизан в пробном режиме начало работать новое мини-кафе

«Снэк Бир» будет работать ежедневно до десяти вечера.

На улице 14-ти Партизан в пробном режиме начало работать новое мини-кафе

Ассортимент и цены мини-кафе можно посмотреть на фотографиях ниже. 

На улице 14-ти Партизан в пробном режиме начало работать новое мини-кафе

На улице 14-ти Партизан в пробном режиме начало работать новое мини-кафе


Slutsk-Gorod.by

 
 
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На улице 14-ти Партизан, рядом с магазином товаров для животных, в пробном режиме открылось мини-кафе «Снэк Бир». Правда, кухня заработает только после праздников.
 
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