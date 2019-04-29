ОМОН стрелял по машине с наркопотребителями из Слуцка. Видео задержания

Источник материала: Слуцк Город

Сегодня около четырёх часов сотрудником ОМОН использовалось оружие для остановки транспортного средства, водитель которого проигнорировал неоднократные требования сотрудников милиции об остановке. По оперативной информации, у пассажиров данного авто, находились наркотики.

Как рассказал заместитель начальника управления наркоконтороля и противодействия торговле людьми Сергей Белоушко, оперативниками была получена информация, что двое жителей Слуцка собираются привезти из столицы наркотические средства.

— Задерживать их решено было при обратном возвращении в Слуцк. Машину остановил инспектор ГАИ, но едва водитель заметил подбегавших омоновцев и оперативников, попытался скрыться. Тогда сотрудником ОМОН было принято решение об использовании оружия: выстрелом из карабина «Сайга» было повреждено колесо автомашины, — рассказали в ГИОС УВД Миноблисполкома.

В ходе проведения разбирательства было установлено, что двое жителей Слуцка, 1981 и 1994 г.р., в одном из интернет-магазинов приобрели наркотик. Закладка была сделана на территории Минского района. Свозить их в столицу они попросили своего знакомого, не посвящая его в детали и цель поездки. Только возвращаясь в Слуцк водитель, по его словам, стал догадываться, куда возил знакомых, когда увидел, что пассажиры развернули какой-то свёрток и разделили его содержимое пополам.

Он еще сказал им, что если это то, о чем он думает, то его товарищи скоро доиграются. Замечание оказалось пророческим.

На подъезде к Слуцку водитель заметил, как инспектор ГАИ подаёт сигналы об остановке, пока машина останавливалась, один пассажир передал другому свою часть наркотика и приказал на всякий случай выбросить его на ходу. Но товарищ, вероятно, пожалел зелье и бросил сигаретную пачку с наркотиком в дверной карман авто. О том, что автомашина останавливается по подозрению в перевозке наркотиков он и не предполагал, надеясь на обычную проверку документов у водителя…

В настоящее время после проведения необходимых экспертиз в отношении пассажиров возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 (незаконное хранение наркотиков) Уголовного кодекса Республики Беларусь.



