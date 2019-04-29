ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ОМОН стрелял по машине с наркопотребителями из Слуцка. Видео задержания

30.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Сегодня около четырёх часов сотрудником ОМОН использовалось оружие для остановки транспортного средства, водитель которого проигнорировал неоднократные требования сотрудников милиции об остановке. По оперативной информации, у пассажиров данного авто, находились наркотики.

Как рассказал заместитель начальника управления наркоконтороля и противодействия торговле людьми Сергей Белоушко, оперативниками была получена информация, что двое жителей Слуцка собираются привезти из столицы наркотические средства.

— Задерживать их решено было при обратном возвращении в Слуцк. Машину остановил инспектор ГАИ, но едва водитель заметил подбегавших омоновцев и оперативников, попытался скрыться. Тогда сотрудником ОМОН было принято решение об использовании оружия: выстрелом из карабина «Сайга» было повреждено колесо автомашины, рассказали в ГИОС УВД Миноблисполкома.

В ходе проведения разбирательства было установлено, что двое жителей Слуцка, 1981 и 1994 г.р., в одном из интернет-магазинов приобрели наркотик. Закладка была сделана на территории Минского района. Свозить их в столицу они попросили своего знакомого, не посвящая его в детали и цель поездки. Только возвращаясь в Слуцк водитель, по его словам, стал догадываться, куда возил знакомых, когда увидел, что пассажиры развернули какой-то свёрток и разделили его содержимое пополам.

Он еще сказал им, что если это то, о чем он думает, то его товарищи скоро доиграются. Замечание оказалось пророческим.

На подъезде к Слуцку водитель заметил, как инспектор ГАИ подаёт сигналы об остановке, пока машина останавливалась, один пассажир передал другому свою часть наркотика и приказал на всякий случай выбросить его на ходу. Но товарищ, вероятно, пожалел зелье и бросил сигаретную пачку с наркотиком в дверной карман авто. О том, что автомашина останавливается по подозрению в перевозке наркотиков он и не предполагал, надеясь на обычную проверку документов у водителя…

В настоящее время после проведения необходимых экспертиз в отношении пассажиров возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 (незаконное хранение наркотиков) Уголовного кодекса Республики Беларусь.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня около четырёх часов сотрудником ОМОН использовалось оружие для остановки транспортного средства, водитель которого пытался скрыться, не смотря на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси введут обновленные купюры номиналом 5 и 10 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика