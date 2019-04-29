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ЧМ-2019: Сборная Беларуси по хоккею уверенно обыграла Венгрию

30.04.2019 18:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальная сборная побеждает во втором матче чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе.   

По итогу трех периодов цифры на табло были 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В нашем составе отличились Никита Феоктистов, Евгений Лисовец и Джефф Платт.   

Текстовый онлайн встречи читайте здесь.   

Вчера наши хоккеисты обыграли сборную Литвы.   

Впереди Беларусь еще ждут комнады Словении, Казахстана и Южной Кореи. Ближайший поединок белорусы сыграют 2 мая. Завтра же на чемпионате мира будет лишь одно противостояние: сборная Казахстана против Литвы.   
 
 
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Новости Беларуси. Национальная сборная побеждает во втором матче чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе.    По итогу трех периодов цифры на табло были 3:1 (1:0,...
 
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