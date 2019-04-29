«Витебск» выбил из Кубка Беларуси минское «Динамо» и сыграет в финале

Источник материала: Tut.by

30 апреля определился первый финалист Кубка Беларуси по футболу. Им стал «Витебск», который в Минске сумел не пропустить от столичного «Динамо». Напомним, что в первом полуфинальном матче «северяне» добились победы с минимальным счетом 1:0.



Единственный гол в этом противостоянии позволил «Витебску» сыграть в финале в своем родном городе. Фото: ФК «Витебск»

«Динамо» (Минск) — ФК «Витебск» — 0:0

Минск. 30 апреля. Стадион «Трактор».

Судьи: Д. Дмитриев (Фаниполь), А. Вашкевич (Молодечно), А. Филиппович (Столбцы).

«Динамо» (Минск): Плотников — Шитов (к), Дьяков, Швецов, Гаврилович, Чочиев, Муниру, Иванов (Гавазай, 54), Билоног, Фатаи (Богомольский, 46), Данило (Зубович, 72).

ФК «Витебск»: Гущенко, Карамушка, Хубутия, Клопоцкий, Золотов (Волков, 87), Вандерсон, Козлов, Рыжков (Фещук, 61), Старгородский (к) (Чалов, 91+), Печенин, Матвеенко.

Матч в Минске получился не очень суперзрелищным. Гости уверенно играли в обороне, не позволив динамовцам организовать какие-то опасные моменты у своих ворот. В конце матча минчане постарались перевести игру в овертайм, но их штурм не увенчался успехом.

Завтра «Витебск» узнает своего соперника. В Солигорске «Шахтер» примет «Ислочь». Первый матч этой полуфинальной пары закончился со счетом 2:2 .

Финал Кубка Беларуси пройдет в Витебске 26 мая .