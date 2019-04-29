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«Витебск» выбил из Кубка Беларуси минское «Динамо» и сыграет в финале
Источник материала: Tut.by
30 апреля определился первый финалист Кубка Беларуси по футболу. Им стал «Витебск», который в Минске сумел не пропустить от столичного «Динамо». Напомним, что в первом
«Динамо» (Минск) — ФК «Витебск» — 0:0
Минск. 30 апреля. Стадион «Трактор».
Судьи: Д. Дмитриев (Фаниполь), А. Вашкевич (Молодечно), А. Филиппович (Столбцы).
«Динамо» (Минск): Плотников — Шитов (к), Дьяков, Швецов, Гаврилович, Чочиев, Муниру, Иванов (Гавазай, 54), Билоног, Фатаи (Богомольский, 46), Данило (Зубович, 72).
ФК «Витебск»: Гущенко, Карамушка, Хубутия, Клопоцкий, Золотов (Волков, 87), Вандерсон, Козлов, Рыжков (Фещук, 61), Старгородский (к) (Чалов, 91+), Печенин, Матвеенко.
Матч в Минске получился не очень суперзрелищным. Гости уверенно играли в обороне, не позволив динамовцам организовать какие-то опасные моменты у своих ворот. В конце матча минчане постарались перевести игру в овертайм, но их штурм не увенчался успехом.
Завтра «Витебск» узнает своего соперника. В Солигорске «Шахтер» примет «Ислочь». Первый матч этой полуфинальной пары
Финал Кубка Беларуси
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Теперь «северяне» будут ждать своего соперника по финалу, который определится завтра в матче «Шахтера» против «Ислочи».
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