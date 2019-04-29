Как госорганы относятся к смягчению статьи 328

29 апреля «Матери-328» снова вышли на площадь Независимости — они хотят узнать, почему законопроект до сих пор не направлен на рассмотрение в парламент.





Еврорадио знает ответ на этот вопрос: дело в том, что чиновники не могут прийти к единству по изменениям в статью 328 УК. Мы обратились к четырём государственным органам — Следственному комитету, Верховному Суду, Генпрокуратуре и МВД — с просьбой аргументировать свою позицию. Два ведомства выступают за снижение нижнего порога наказаний для распространителей запрещенных веществ, а два — против, и вот почему. знает ответ на этот вопрос: дело в том, что чиновники не могут прийти к единству по изменениям в статью 328 УК. Мы обратились к четырём государственным органам — Следственному комитету, Верховному Суду, Генпрокуратуре и МВД — с просьбой аргументировать свою позицию. Два ведомства выступают за снижение нижнего порога наказаний для распространителей запрещенных веществ, а два — против, и вот почему.













Поправки в жёсткую антинаркотическую статью 328 Уголовного кодекса Беларуси обсуждаются не первый месяц. Речь о снижении нижнего предела наказания: по 2-й части статьи — с 5 до 3 лет и по 3-й части — с 8 до 6 лет. "Материнское движение 328" за это время неоднократно пикетировали Дом правительства, добиваясь изменений в Уголовный кодекс и пересмотра сроков для своих детей.





Смысл поправок в том, чтобы не стричь под одну гребёнку настоящих наркодилеров и тех, кто приобрёл наркотики не для торговли, а для употребления. И те, и другие с точки зрения закона — распространители запрещённых веществ, но характер преступлений абсолютно разный. А минимальное наказание одинаково жестоко.

Следственный комитет

Позиция: За смягчение





Обоснование: “Обозначенная мера позволит реализовать принцип справедливости уголовной ответственности и индивидуализации наказания, а также дифференцировать ответственность лиц, впервые совершивших преступления, и несовершеннолетних”.

Верховный Суд

Позиция: Против смягчения





Обоснование: “Существующая система мер уголовной ответственности является оптимальной, соответствует степени общественной опасности действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и позволяет обеспечить реализацию принципа индивидуализации при назначении наказания”.





В Верховном Суде вспоминают заседание, которое состоялось 17 октября 2018 года и было посвящено обсуждению результатов изучения судебной практики по рассмотрению судами уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На нём руководство ВС и обозначило свою позицию.

Министерство внутренних дел

Позиция: Против смягчения





Обоснование: “Принятые меры, связанные в том числе с ужесточением уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, позволили не только стабилизировать наркоситуации в стране, но и добиться ежегодной положительной динамики”, — считают в министерстве. Ответ МВД отсылает к жестокому антинаркотическому законодательству, принятому в 2014 году. Тогда декрет №6 усилил уголовную ответственность за незаконный оборот наркотиков.





О стабилизации ситуации свидетельствует “снижение количества выявленных наркопреступлений, лиц, совершивших такие преступления, тенденция к уменьшению количества зарегистрированных наркопреступлений, совершённых с участием несовершеннолетних и ранее судимыми лицами, сохранение динамики сокращения количества отравлений психоактивными веществами, в том числе тех, что закончились смертельным исходом”.





Но несмотря на такие результаты, считают в МВД, проблема распространения наркотиков остается актуальной.





“Учитывая изложенное, предложения о снижении сроков наказания, связанных с лишением свободы, по статье 328 УК представляются преждевременными”.

Генеральная прокуратура

Позиция: За смягчение





Обоснование: “Полагаем, что указанные изменения позволят обеспечить принципы гуманизма и индивидуализации наказания”.



