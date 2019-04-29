ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как госорганы относятся к смягчению статьи 328

30.04.2019 19:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Почти три недели назад, 10 апреля, активистки "Материнского движения 328" Татьяна Каневская и Лиана Шуба участвовали в совещании по корректировке "наркотической" статьи, на котором присутствовали депутаты и представители МВД.

Как госорганы относятся к смягчению статьи 328
“Матери-328” уже не один раз выходили на площадь Независимости / Роман Протасевич, Еврорадио
 29 апреля «Матери-328» снова вышли на площадь Независимости — они хотят узнать, почему законопроект до сих пор не направлен на рассмотрение в парламент.

Еврорадио знает ответ на этот вопрос: дело в том, что чиновники не могут прийти к единству по изменениям в статью 328 УК. Мы обратились к четырём государственным органам — Следственному комитету, Верховному Суду, Генпрокуратуре и МВД — с просьбой аргументировать свою позицию. Два ведомства выступают за снижение нижнего порога наказаний для распространителей запрещенных веществ, а два — против, и вот почему.



Поправки в жёсткую антинаркотическую статью 328 Уголовного кодекса Беларуси обсуждаются не первый месяц. Речь о снижении нижнего предела наказания: по 2-й части статьи — с 5 до 3 лет и по 3-й части — с 8 до 6 лет. "Материнское движение 328" за это время неоднократно пикетировали Дом правительства, добиваясь изменений в Уголовный кодекс и пересмотра сроков для своих детей.

Смысл поправок в том, чтобы не стричь под одну гребёнку настоящих наркодилеров и тех, кто приобрёл наркотики не для торговли, а для употребления. И те, и другие с точки зрения закона — распространители запрещённых веществ, но характер преступлений абсолютно разный. А минимальное наказание одинаково жестоко.

Следственный комитет

Позиция: За смягчение

Обоснование: “Обозначенная мера позволит реализовать принцип справедливости уголовной ответственности и индивидуализации наказания, а также дифференцировать ответственность лиц, впервые совершивших преступления, и несовершеннолетних”.

Верховный Суд

Позиция: Против смягчения

Обоснование: “Существующая система мер уголовной ответственности является оптимальной, соответствует степени общественной опасности действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и позволяет обеспечить реализацию принципа индивидуализации при назначении наказания”.

В Верховном Суде вспоминают заседание, которое состоялось 17 октября 2018 года и было посвящено обсуждению результатов изучения судебной практики по рассмотрению судами уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На нём руководство ВС и обозначило свою позицию.

Министерство внутренних дел

Позиция: Против смягчения

Обоснование: “Принятые меры, связанные в том числе с ужесточением уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, позволили не только стабилизировать наркоситуации в стране, но и добиться ежегодной положительной динамики”, — считают в министерстве. Ответ МВД отсылает к жестокому антинаркотическому законодательству, принятому в 2014 году. Тогда декрет №6 усилил уголовную ответственность за незаконный оборот наркотиков.

О стабилизации ситуации свидетельствует “снижение количества выявленных наркопреступлений, лиц, совершивших такие преступления, тенденция к уменьшению количества зарегистрированных наркопреступлений, совершённых с участием несовершеннолетних и ранее судимыми лицами, сохранение динамики сокращения количества отравлений психоактивными веществами, в том числе тех, что закончились смертельным исходом”.

Но несмотря на такие результаты, считают в МВД, проблема распространения наркотиков остается актуальной.

“Учитывая изложенное, предложения о снижении сроков наказания, связанных с лишением свободы, по статье 328 УК представляются преждевременными”.

Генеральная прокуратура

Позиция: За смягчение

Обоснование: “Полагаем, что указанные изменения позволят обеспечить принципы гуманизма и индивидуализации наказания”.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти три недели назад, 10 апреля, активистки "Материнского движения 328" Татьяна Каневская и Лиана Шуба участвовали в совещании по корректировке "наркотической"...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Витебск» выбил из Кубка Беларуси минское «Динамо» и сыграет в финале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика