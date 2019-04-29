Беларусов оставили без права оставить свои замечания и предложения по безопасности АЭС





пишет Зелёный портал. Слушания должны пройти перед тем, как электростанция получит лицензию на осуществление деятельности,Зелёный портал.

Общественные слушания проводятся в случаях принятия решений о выдаче лицензий на право осуществления эксплуатирующей организацией деятельности в области использования атомной энергии при размещении, сооружении, эксплуатации, выводе из эксплуатации ядерных установок (энергоблоков) БелАЭС.





Скорей всего, слушания пройдут в Островце в августе-сентябре текущего года.





В них смогут принять участие как граждане Беларуси, так и иностранные граждане и лица без гражданства, при этом, если гражданин пожелает выступить с позицией, мнением или вопросом, необходимо будет отправить заявку организаторам слушаний.





В отличие от общественных обсуждений, в случае со слушаниями речь идет о презентационном информационном мероприятии.





«Общественные слушания – это просто собрание. О них граждан уведомляют за пять суток через сайт МЧС и через СМИ, – отмечает юрист Экодома Григорий Федоров. – По итогу слушаний вместо протокола составляется отчёт. Замечания и предложения подать нельзя. Можно выступить с вопросом или мнением. На вопросы дают ответы исключительно на собрании, а на мнения могут не реагировать совсем».





Для организации и проведения слушаний Госатомнадзор должен сформировать рабочую группу из собственных работников и представителей экспертной и эксплуатирующей организаций, организаций, оказывающих научно-техническую поддержку МЧС в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, организаций страны — поставщика ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий.





Сейчас Госатомнадзор рассматривает документы, обосновывающие безопасность АЭС. Этот пакет документов регулятор получает, прежде чем вынести решение о выдаче лицензии на эксплуатацию. Документы были переданы в Госатомнадзор в конце 2017 года, сообщает SB.by.





Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м.