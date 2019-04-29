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Беларусов оставили без права оставить свои замечания и предложения по безопасности АЭС

30.04.2019 19:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Беларуси утвердило положение об общественных слушаниях по вопросам регулирования безопасности Белорусской АЭС.

 

Слушания должны пройти перед тем, как электростанция получит лицензию на осуществление деятельности, пишет Зелёный портал.
Общественные слушания проводятся в случаях принятия решений о выдаче лицензий на право осуществления эксплуатирующей организацией деятельности в области использования атомной энергии при размещении, сооружении, эксплуатации, выводе из эксплуатации ядерных установок (энергоблоков) БелАЭС.

Скорей всего, слушания пройдут в Островце в августе-сентябре текущего года.

В них смогут принять участие как граждане Беларуси, так и иностранные граждане и лица без гражданства, при этом, если гражданин пожелает выступить с позицией, мнением или вопросом, необходимо будет отправить заявку организаторам слушаний.

В отличие от общественных обсуждений, в случае со слушаниями речь идет о презентационном информационном мероприятии.

«Общественные слушания – это просто собрание. О них граждан уведомляют за пять суток через сайт МЧС и через СМИ, –  отмечает юрист Экодома Григорий Федоров. –  По итогу слушаний вместо протокола составляется отчёт. Замечания и предложения подать нельзя. Можно выступить с вопросом или мнением. На вопросы дают ответы исключительно на собрании,  а на мнения могут не реагировать совсем».

Для организации и проведения слушаний Госатомнадзор должен сформировать рабочую группу из собственных работников и представителей экспертной и эксплуатирующей организаций, организаций, оказывающих научно-техническую поддержку МЧС в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, организаций страны — поставщика ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий.

Сейчас Госатомнадзор рассматривает документы, обосновывающие безопасность АЭС. Этот пакет документов регулятор получает, прежде чем вынести решение о выдаче лицензии на эксплуатацию. Документы были переданы в Госатомнадзор в конце 2017 года, сообщает SB.by.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м.


 
 
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Правительство Беларуси утвердило положение об общественных слушаниях по вопросам регулирования безопасности Белорусской АЭС.
 
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