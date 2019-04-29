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Виктора Гончаренко оштрафовали по итогам матча ЦСКА в Краснодаре

30.04.2019 20:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер московского ЦСКА белорус Виктор Гончаренко оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС за поведение во время выездного матча российской премьер-лиги против «Краснодара». О решениях КДК РФС по итогам 26-го тура «Чемпионату» рассказал глава комитета Артур Григорьянц.


Фото: Reuters

По матчу «Краснодар» — ЦСКА

— Болельщики ЦСКА многократно использовали пиротехнические изделия, за это клуб оштрафован на 125 тысяч российских рублей. Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев и главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко покидали пределы технической зоны, за это каждый из них получил штраф в размере 30 тысяч российских рублей (около 460 долларов).

Отметим, что поражение от «Краснодара» лишило ЦСКА даже теоретических шансов на золото. Кроме того, москвичи пропустили «Краснодар» на третье место в турнирной таблице и сильно осложнили себе борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

«Анжи» — «Ростов»

— Болельщики «Анжи» скандировали нецензурные выражения, клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Динамо» — «Ахмат»

— Болельщики «Динамо» скандировали нецензурную лексику. Штраф — 50 тысяч рублей.

«Локомотив» — «Енисей»

— Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч рублей.

«Спартак» — «Рубин»

— За использование болельщиками «Спартака» шумового устройства клуб оштрафован на 10 тысяч рублей. Также болельщики скандировали нецензурные выражения, за это «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тысяч рублей.

«Уфа» — «Урал»

— В этом матче Сергей Брызгалов был удален за грубую игру (прыжок в ноги сопернику Дмитрию Сысуеву в борьбе за мяч). Мы получили объяснение футболиста и фото его переписки с Сысуевым, где он неоднократно извинился. Кроме того, Сысуев подтвердил, что подкат не нанес вреда его здоровью. Учитывая это, мы решили не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической — Брызгалов пропустит один матч, — передает слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

 
 
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Белорус Виктор Гончаренко оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС за поведение во время выездного матча российской премьер-лиги против «Краснодара».
 
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