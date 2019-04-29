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Самые веселые и находчивые определены!

30.04.2019 18:48 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сегодня в ГДК прошла районная игра клуба веселых и находчивых. Оказалось, желающих сразиться в юмористической битве оказалось немного. За первое место боролись всего две команды: сборная отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома и центральной районной больницы. 

Каждая из команд удостоилась бурных аплодисментов и улыбок зала, представила свои запоминающиеся КВНовские персонажи (чего только стоит бабушка в исполнении  Евгения Филона или образ девушки с караваем от Виталия Макоеда). Однако по итогам трех конкурсов победа досталась команде «Просто спросить!» Ганцевичской ЦРБ.

Самые веселые и находчивые определены!

Самые веселые и находчивые определены!

Самые веселые и находчивые определены!

Самые веселые и находчивые определены!

Самые веселые и находчивые определены!

Самые веселые и находчивые определены!

Самые веселые и находчивые определены!

Самые веселые и находчивые определены!

Самые веселые и находчивые определены!

Самые веселые и находчивые определены!

Самые веселые и находчивые определены!

Самые веселые и находчивые определены!

Самые веселые и находчивые определены!

Самые веселые и находчивые определены!

Самые веселые и находчивые определены!

Самые веселые и находчивые определены!

Самые веселые и находчивые определены!

Самые веселые и находчивые определены!


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Сегодня в ГДК прошла районная игра клуба веселых и находчивых. Оказалось, желающих сразиться в юмористической битве оказалось немного. За первое
 
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