Самые веселые и находчивые определены!

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сегодня в ГДК прошла районная игра клуба веселых и находчивых. Оказалось, желающих сразиться в юмористической битве оказалось немного. За первое место боролись всего две команды: сборная отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома и центральной районной больницы.

Каждая из команд удостоилась бурных аплодисментов и улыбок зала, представила свои запоминающиеся КВНовские персонажи (чего только стоит бабушка в исполнении Евгения Филона или образ девушки с караваем от Виталия Макоеда). Однако по итогам трех конкурсов победа досталась команде «Просто спросить!» Ганцевичской ЦРБ.





























































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