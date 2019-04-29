В последний день апреля в Ганцевичах в торжественной обстановке открыли обновленный фонтан и летнее кафе возле ресторана «Цна».
Подробности — в субботнем номере «СП».
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В Ганцевичах открыли летнее кафе и обновленный фонтан (фоторепортаж)
30.04.2019 18:21 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В последний день апреля в Ганцевичах в торжественной обстановке открыли обновленный фонтан и летнее кафе возле ресторана «Цна».
Подробности — в субботнем номере «СП».
(Visited 15 times, 15 visits today)
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В последний день апреля в Ганцевичах в торжественной обстановке открыли обновленный фонтан и летнее кафе возле ресторана «Цна». Подробности —
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