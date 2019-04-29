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В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси

30.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси

Праздничное настроение ощущалось уже в фойе Центра. Там тружеников Вороновщины, ветеранов труда, семейные династии приветствовал оркестр скрипачей Вороновской детской школы искусств. Прибывшие не спешили занимать места в зрительном зале. Одни наслаждались игрой юных талантов, другие знакомились с экспозицией районной библиотеки «Мы трудом славим наш край», где были представлены достижения наших земляков.

Первые ноты знакомой многим песни «Я, ты, он, она» позвали всех занять свои места в зрительном зале. Увлекательный парад профессий механизатора, продавца в исполнении учащихся Вороновского колледжа сразу же приковал внимание зрителей к сцене и обещал яркое и масштабное мероприятие. И ожидания присутствующих оправдались.


В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси

— Первомай был и остается любимым всеми поколениями белорусов праздник. Он сплачивает людей различных профессий, придает уверенность в собственных силах и возможностях, заставляет реально оценить как личный, так и общий вклад в строительство мирной благополучной жизни на родной земле, — открыл торжество глава района Николай Розум. — В канун праздника мы выражаем уважение и признательность ветеранам труда, передовикам производства, мастерам своего дела. Сегодня молодая смена тружеников достойно продолжает дело отцов и дедов. Спасибо за труд всем, кто работает на благо Вороновского района и вносит вклад в развитие нашего государства.

К искренним поздравлениям присоединилась председатель районного объединения профсоюзов Елена Ястремская. И пожелала труженикам Вороновщины, чтобы этот праздник придал силы и вдохновения и стал стимулом для новых достижений.


В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси

В центре внимания были семейные трудовые династии. В сельскохозяйственной отрасли трудятся славные потомки Страчинских и Лабовичей. Работники КСУП «Больтишки» гордятся династией Страчинских, у которых общий трудовой стаж составляет 154 года. А КСУП «Дотишки» — династией Лабовичей, которая сельскому хозяйству отдала 260 (!) лет. Учителя от бога из семьи Яшкевич 147 лет трудятся на педагогической ниве, даря свет знания и свою любовь конвелишским ребятам. Талантливая музыкальная семья Чекан из Беняконей с общим 120-летним трудовым стажем воспитала не одно поколение одаренных детей. С жилищно-коммунальным хозяйством свою судьбу связали три поколения Желудевичей, с медициной —  Ануфриевых. Все трудовые династии зрители встречали тепло, бурными аплодисментами. Спасибо за труд им говорили представители районной власти, трудовых коллективов, первичных и отраслевых профсоюзных организаций.


В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси

В честь праздника за многолетний добросовестный труд Благодарность председателя райисполкома объявлена ветерану труда и профсоюзного движения Антону Михайловичу Головне, ветерану труда, награжденному орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы ІІІ степени Геннадию Ивановичу Куровскому, ветерану труда, заслуженному работнику культуры БССР Вячеславу Константиновичу Мацкевичу, ветерану педагогического труда, награжденной орденом Трудового Красного Знамени, Евгении Дмитриевне Емельяновой. Памятная юбилейная медаль «З нагоды 100-годдзя ўтварэння БССР» вручена Н.К. Пушненковой, В.К. Мацкевичу, А.Д. Карпенковой, В.М. Емельянову, М.В. Орде, Г.И. Куровскому, Ю.И. Вильчевскому и А.М. Головне. Благодарственным письмом председателя районного объединения профсоюзов награждены председатель Совета сельхозорганизаций района, директор КСУП «Мисевичи» Андрей Бурнос, прораб КСУП «Гирки» Ян Микша, тракторист-машинист КСУП э/б «Октябрь» Станислав Тумилевич, мастер участка водоснабжения и канализации РУП ЖКХ Виктор Родик, ветеран труда филиала «АтП №14 г.п. Вороново» Иосиф Яштель, электрогазосварщик ОАО «Вороновская сельхозтехника» Зенон Ирчиц, сторож ДРСУ-120 Геннадий Малюк, мастер ДРСУ-120 Николай Конон, заведующая магазином «Родны кут» аг. Бенякони Лилия Рудиковская, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дотишской СШ Анна Пташинская, заведующая столовой Вороновской СШ Владислава Мулица. 


В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси

В подарок на Первомай таланты Вороновщины приготовили для трудолюбивых земляков лирические, эмоциональные, идущие от сердца музыкальные номера.


В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси
В Вороновском районном центре культуры и народного творчество прошло торжество, посвященное Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения Беларуси

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Праздничное настроение ощущалось уже в фойе Центра. Там тружеников Вороновщины, ветеранов труда, семейные династии приветствовал оркестр скрипачей Вороновской...
 
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