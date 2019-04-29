Сидоренко оценил матч с Венгрией и рассказал, тяжелым ли был выбор вратаря после игры с Литвой

Источник материала: Tut.by

На пресс-конференции после победного для белорусов матча с венграми наставники команд больше хвалили своих подопечных. А Андрей Сидоренко еще и пояснил, как принималось решение оставить в воротах Дмитрия Мильчакова, который защищал последний рубеж и в стартовой встрече с литовцами , где пропустил 3 шайбы после 13 бросков, сообщает пресс-служба ФХБ.



Андрей Сидоренко. Фото: hockey.by

Сидоренко: Решили не лишать Диму Мильчакова доверия

— Соглашусь с коллегой: мне игра его команды тоже понравилась. Предупреждали ребят, насколько венгры могут быть опасными. Тем не менее, опять проспали дебют. Соперники действовали агрессивнее, но шайба Феоктистова действительно придала нам уверенности.

Во втором периоде уже мы владели инициативой, создали много моментов, правда, реализовали лишь один. И очень нужный гол — в ситуации «пять на три», после которого могли себе позволить действовать уже чисто на результат на контратаках. Но вообще за вычетом дебюта провели поединок неплохо. Я бы сказал терпеливо.

— Похожа ли эта сборная на ту, которую обыграли (8:1) в декабре на Еврочеллендже в Норвегии?

— Да, добавились буквально несколько игроков. Это что касается состава. По содержанию же игры теперь команда смотрелась солиднее, это было видно и по их спаррингам со шведами, британцами и итальянцами. Кстати, во всех случаях венгры проводили мощные дебюты, как и сегодня.

— Тяжел ли был выбор голкипера?

— Сделали анализ, собирались со штабом и решили не лишать Диму Мильчакова доверия. И он сегодня его вполне оправдал.

— Заодно вы практически не меняли звенья по сравнению с понедельником. Считаете, нащупали идеальные сочетания?

— Не совсем так, кое-какие коррективы вносились по ходу игры. Стремились добавить той или иной смене мощи, лучше нейтрализовать выходящее звено соперника. Правда, не всегда эта цель достигалась. Но задействовали всех 13 нападающих.

— Зато на сей раз ни смены не провел защитник Соловьев…

— Была мысль дать время и ему, но вы же видели, насколько напряженно складывался матч. Войти в него молодому парню было бы нелегко. В итоге решили все-таки не рисковать.

— Через день — встреча с дважды ранеными словенцами…

— Хорошая мощная команда, к встрече с которой постараемся тщательно подготовиться, восстановить ребят. Кстати, что порадовало — два стартовых поединка наша команда провела здорово с функциональной точки зрения. Нигде особо не проседали, — считает Андрей Сидоренко.

Гергели Майорош: Два шага вперед



Гергели Майорош. Фото: Tumbász Hédi, nemzetisport.hu

— Считаю, по сравнению с первым матчем мы сделали даже не один, а два шага вперед. Здорово начали, с ходу завладели инициативой, но гол белорусов их подстегнул. Нам же было сложно выигрывать, так долго не забрасывая. Да, в третьем периоде получилось, но этого было мало, да и поздно. Критический момент матча — наверное, наше меньшинство «три на пять», когда не удалось выстоять. И все-таки я благодарен парням за то, как они выкладывались. Еще раз подчеркну, что по сравнению с первым поединком мы добились безусловного прогресса, — отметил наставник венгерской команды Гергели Майорош.