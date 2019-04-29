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Жители агрогородка Калачи страдают от неприятного запаха из-за загрязнения озера сточными водами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Совсем не весеннее амбре и неожиданные плавучие сюрпризы. Жители агрогородка Калачи жалуются на загрязнение озера сточными водами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Месяц назад здесь появился неприятный запах, вместе с ним и нечистоты. Большая часть местных домов имеет локальную систему очистки, некоторые же, в том числе и школа, подключены к напорной канализации.
Трубы проходят через реку в лес до очистных сооружений. Но, по словам жителей, они уже давно не работают.
Галина Злобина, жительница агрогородка Калачи:
Местные жители за время куда только не обращались, пока – безрезультатно. Комментировать ситуацию с возможным прорывом канализационных труб в районной коммунальной хозяйстве отказались.
А в природоохранной службе...
Александр Добрицкий, заместитель председателя Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
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Новости Беларуси. Совсем не весеннее амбре и неожиданные плавучие сюрпризы. Жители агрогородка Калачи жалуются на загрязнение озера сточными водами, сообщили в...
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