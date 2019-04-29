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Жители агрогородка Калачи страдают от неприятного запаха из-за загрязнения озера сточными водами

30.04.2019 21:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Совсем не весеннее амбре и неожиданные плавучие сюрпризы. Жители агрогородка Калачи жалуются на загрязнение озера сточными водами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жители агрогородка Калачи страдают от неприятного запаха из-за загрязнения озера сточными водами

Месяц назад здесь появился неприятный запах, вместе с ним и нечистоты. Большая часть местных домов имеет локальную систему очистки, некоторые же, в том числе и школа, подключены к напорной канализации.

Жители агрогородка Калачи страдают от неприятного запаха из-за загрязнения озера сточными водами

Трубы проходят через реку в лес до очистных сооружений. Но, по словам жителей, они уже давно не работают.

Жители агрогородка Калачи страдают от неприятного запаха из-за загрязнения озера сточными водами

Галина Злобина, жительница агрогородка Калачи:
По этой стороне проходят канализационные трубы. Видимо, прорыв. Потому что все годы было чисто и у нас было все нормально. А эта речка у нас связана с озером. Начинается сейчас сезон отдыха. Рыбаки у нас здесь постоянно – и зимой, и летом. Счас начнутся каникулы, дети будут купиться.

Жители агрогородка Калачи страдают от неприятного запаха из-за загрязнения озера сточными водами

Местные жители за время куда только не обращались, пока – безрезультатно. Комментировать ситуацию с возможным прорывом канализационных труб в районной коммунальной хозяйстве отказались.

Жители агрогородка Калачи страдают от неприятного запаха из-за загрязнения озера сточными водами

А в природоохранной службе...

Жители агрогородка Калачи страдают от неприятного запаха из-за загрязнения озера сточными водами

Александр Добрицкий, заместитель председателя Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Наши сотрудники выехали и установили факт прорыва канализации в агрогородке. Сразу же комитетом была направлена заявка. Сегодня выехала лаборатория. В настоящее время отбираются пробы воды на загрязнение. В ближайшее время к нам результаты придут и мы примем соответствующие меры административного воздействия.

Жители агрогородка Калачи страдают от неприятного запаха из-за загрязнения озера сточными водами

Жители агрогородка Калачи страдают от неприятного запаха из-за загрязнения озера сточными водами

 
 
 
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Новости Беларуси. Совсем не весеннее амбре и неожиданные плавучие сюрпризы. Жители агрогородка Калачи жалуются на загрязнение озера сточными водами, сообщили в...
 
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