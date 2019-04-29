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Команда cтолбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Команда столбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Лучшими они стали в номинации «Неформат» с работой «Холокост, история человеческой боли». Материал для книги Светлана Адамович собирала почти полгода.
Светлана Адамович, библиотекарь читального зала Столбцовской центральной районной библиотеки:
Конкурс проходил в формате защиты библиотечных площадок на тему 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Кроме этого можно было познакомиться с творчеством молодых белорусских писателей.
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Новости Беларуси. Команда столбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Лучшими они стали в...
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