ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Команда cтолбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля

30.04.2019 21:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Команда столбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Команда cтолбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля

Лучшими они стали в номинации «Неформат» с работой «Холокост, история человеческой боли». Материал для книги Светлана Адамович собирала почти полгода.

Команда cтолбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля
Кроме этого, к выставке столбцовским художником была сделана тематическая скульптура.

Команда cтолбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля

Светлана Адамович, библиотекарь читального зала Столбцовской центральной районной библиотеки:
Очень сложно собирать материалы, потому что многих жителей Столбцов и Столбцовского района уже нет в живых, которые могут что-то рассказать.

Команда cтолбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля

Марина Янушкевич, директор Столбцовской центральной районной библиотеки:
Мы получили массу впечатлений, это было грандиозно. В плане обмена опытом очень понравились нам выставки.

Команда cтолбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля

Конкурс проходил в формате защиты библиотечных площадок на тему 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Кроме этого можно было познакомиться с творчеством молодых белорусских писателей.

Команда cтолбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля

Команда cтолбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля
 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Команда столбцовских библиотекарей привезла диплом с межрегионального фестиваля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Лучшими они стали в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Воспоминания о вечных героях. Военный дневник Борисовского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика