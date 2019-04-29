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Воспоминания о вечных героях. Военный дневник Борисовского района

30.04.2019 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наш телеканал продолжает серию репортажей, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Воспоминания о вечных героях. Военный дневник Борисовского района

Сегодня мы расскажем о Борисовском районе, в котором во время войны погибли 33 тысяч человек.

Воспоминания о вечных героях. Военный дневник Борисовского района

Несмотря на жесткий террор, Борисов не покорился врагу. В городе действовало 17 подпольных групп, а в лесах вели мужественную борьбу партизаны.

Воспоминания о вечных героях. Военный дневник Борисовского района

Самым тяжелым стало время переправы немцев через реку Березину – тогда для защиты города под пули и танки стеной выстроились пять сотен курсантов танко-технического училища.

Воспоминания о бывших солдатах и ​​навсегда героях – в видеоматериале Юлии Стриго.

Воспоминания о вечных героях. Военный дневник Борисовского района

Воспоминания о вечных героях. Военный дневник Борисовского района
 
 
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Новости Беларуси. Наш телеканал продолжает серию репортажей, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе...
 
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